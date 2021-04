Også i fjor ble Nordmarka Skogsmaraton, som normalt arrangeres på sommeren, utsatt til høsten. Den gang utgikk maraton- og ultradistansen slik at halvmaraton ble eneste distanse.



I år var Nordmarka Skogsmaraton opprinnelig terminfestet til 19. juni, men med reservedato 25. september. Og allerede nå har arrangør Lyn Ski besluttet å ta i bruk reservedatoen.



– Vi endrer dato fordi vi har et sterkt ønske om å kunne tilby et løp i tilnærmet fullverdig format, med Halv, Hel og Ultra distanser. Det blir neppe mulig i juni. Vi rådfører oss stadig med myndighetene og det er vanskelig å spå. Vi har derfor valgt reservedatoen i september. Det er ønskelig med bedre forutsigbarhet både for løpere og arrangør. Vi har stor tro på at september vil gi oss muligheten til å arrangere et godt og romslig Nordmarka Skogsmaraton i nær vanlige former, skrives det på nettsiden til Nordmarka Skogsmaraton.



Nordmarks12er’n - nytt løp 19. juni

Men arrangør Lyn Ski ønsker aktivitet også i sommer og etablerer derfor et kortere og enklere arrangement på Nordmarka Skogsmaraton sin opprinnelige dato 19. juni.



– Vi lager et litt annet type løp, enklere form, enklere løp med 12 km. Vi har kalt løpet Nordmarks12er’n. Den vil ha start ved klubbhuset til Lyn, går deretter mot Sognsvann, følger den nye lysløypa til Grinda, deretter videre til Hammeren, Ankerveien tilbake og målgang i Snøparken. Det er en flott og morsom runde, men ikke flat og ganske krevende, skriver arrangøren.



Påmelding til Nordmarks12er’n



Nordmarka Skogsmaraton arrangeres i år for 28. gang.



Fjorårets utgave av Nordmarka Skogsmaraton var tilpasset de gjeldende smittevernsreglene. (Foto fra løpets facebookside)

