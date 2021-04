Arrangøren Bergen Cykleklubb har så langt hatt et håp om å få arrangert årets sykkelritt i juni, men basert på regjeringens nylige presenterte gjenåpningsplan så melder klubben nå at det tradisjonsrike sykkelrittet flyttes til 14 august.

Daglig leder Nils Olaf Solberg i Bergen Cykleklubb har lagt ut denne meldingen på klubbens hjemmeside:

I disse spesielle tider må vi finne alternative løsninger. Bergen Cykleklubb er et idrettslag og har som viktig målsetning å skape aktivitet på sykkel, og vi vil i det lengste unngå å avlyse rittet. Styret til Bergen Cykleklubb her derfor vedtatt lørdag 14. august som ny dato for årets sykkelritt. Å flytte datoen allerede nå gir dere deltagere, oss arrangører og våre samarbeidspartnere forutsigbarhet og tid til å legge om planer.

Vi ønsker alle velkommen på startstreken til Bergen-Voss 2021 lørdag 14. august, og vi ser frem til flotte sykkel forhold gjennom Hardanger!