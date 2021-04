Sjøl om oppladningen til løpet ikke hadde vært den aller beste med bytte av sted og utsettelse ei uke, så var forholdene for rask maratonløping veldig gode da løpet starta på flyplassen i Enschede i Nederland søndag morgen klokka 8.30. Det var 2-3 varmegrader og bare et par sekundmeter vind. Det siste var viktig for et løp som gikk på den vindutsatte og flate rullebanen. Runden på 5 km skulle løpes åtte ganger med 1 km ekstra først til slutt.



Mens Eliud Kipchoge skulle bruke løpet til å vise form i forkant av OL, var det svært mange av de andre som prøvde å klare kvalifiseringskravet til OL. Det siste gikk bra for store deler av forsamlingen. 13 menn løp likt med eller under det internasjonale kravet på 2.10.30, mens 10 kvinner klarte grensa på 2.29.30.

2.11.09 av Mustafa Mohamed

De det ikke gikk så bra med, var de to svenskene som allerede hadde de internasjonale krava inne, men som på grunn av strenge særsvenske krav måtte prøve å løpe enda fortere.



Hanna Lindblom hang på teten til halvveis som hun passerte på 1.12.59. Så måtte hun slippe, og mellom 30 og 35 km gav hun seg. Det gjorde ikke Mustafa Mohamed, som halvveis lå an til 2.09.36. Også han fikk det tungt mot slutten, men holdt tingene godt i hop og kom inn på 2.11.09 og 16. plass. Det lar seg absolutt høre av en kar som har fylt 42 år.



Også herrevinner Eliud Kipchoge hadde et positiv-splitt-løp. Han passerte halvveis på 1.01.43, og med 1.02.47 på andre halvdel ble sluttida 1.04.30. Siden konkurrentene visna vekk mye mer, så det ut som Kipchoge holdt farten oppe eller økte, og det skal også sies at han ikke så særlig sliten ut da han passerte målstreken. Da han ble intervjua i målområdet, hadde han følgende melding å komme med:



– Dette var en reell test. Det var fint å få sjekka formen noen måneder før OL i Japan. Nå kan jeg dra tilbake til Kenya og legge opp planene mot OL sammen med trener og støtteapparat.



Eliud Kipchoge virka å være fornøyd med både formen og løpet i de noe uvante omgivelsene:



– En stor takk til de kvinner og menn som har organisert dette løpet på mindre enn ti dager. Forholdene var gode og like for alle. Jeg sier at en aldri skal klage, og løpet var virkelig perfekt. Oppdraget er fullført, sa han med et lite hint til navnet på løpet, NN Mission Marathon.

I sin mors fotspor

Strålende fornøyd var også vinneren av kvinneklassen, tyske Katharina Steinrück. Hun er datter av den tidligere storløperen Katrin Dörre-Heinig, som som har bronse fra både OL og VM og med 2.24.35 som pers. Datter Katharina er blitt 31 år, og foreløpig ligger hun litt bak mora prestasjonsmessig. Vinnertida hennes nå på 2.25.59 var imidlertid et stort skritt framover med en forbedring av persen på nesten halvannet minutt. Da hun ble intervjua etter målgang gjorde hun da heller ikke noe forsøk på å skjule hvor fornøyd hun var.



– Det føles helt fantastisk. Jeg kan knapt fatte det, men jeg er så lykkelig. Det var et tøft løp, men vi var ei fin gruppe veldig lenge, og mine to fartsholdere gjorde en supergod jobb. På de 6 siste kilometerne var beina helt sluttkjørte, og jeg tenkte bare "løp, løp, løp – det er bare en runde til igjen". Så ble jeg oppmuntra av harene som sa at jeg kunne klare å komme under den magiske grensa på 2.26, og det var stort både å klare det og samtidig få vist at jeg er en av kvinnene som kan løpe for Tyskland i OL, strålte Steinrück, som hele tre ganger i løpet kvalifiseringsperioden har løpt under OL-kravet på 2.29.30.



Denne gangen så det imidlertid ut som hun var ute på en søndagstur, siden hun løp i lang tights, lang skjorte, hansker, halstørkle og et stort pannebånd. Hun klarte imidlertid å holde farten godt oppe sjøl om temperaturen steg og sola titta fram. Mens første halvdel gikk på 1.12.58, gikk den andre på 1.13.01.



Katharina Steinrück gleda seg stort over seier, klar pers og med all sannsynlighet, OL-plass. (Foto: skjermdump fra streamingen)





På andreplass kom den portugisiske veteranen, Sara Moreira, som åpnet rolig, men kom i mål på pene 2.26.42. Moreira har vært europamester på både halvmaraton og 3000 meter innendørs. Maratonpersen på 2.24.49 ble satt i 2015, men 35-åringen holder tydeligvis formen svært så godt ved like.

I alt fullførte 32 menn og 13 kvinner, og forhåpentligvis blir det gjensyn med ganske mange av dem i maratonløpet i OL.



Resultat

Menn 1. Kipchoge, Eliud (KEN) 02:04:30 2. Korir, Jonathan (KEN) 02:06:40 3. Kifle, Goitom (ERI) 02:08:07 4. Kacheran, Philemon () 02:08:47 5. Kiprotich, Stephen (UGA) 02:09:04 6. Kusuro, Geoffrey (UGA) 02:09:53 7. Sang, Mathew (KEN) 02:09:54 8. Chemonges, Filex (UGA) 02:09:59 9. Tewelde, Hiskel (ERI) 02:10:07 10. Chabowski, Marcin (POL) 02:10:17 Kvinner 1. Steinrück, Katharina (GER) 02:25:59 2. Moreira, Sara (POR) 02:26:42 3. Schöneborn, Rabea (GER) 02:27:03 4. Hottenrott, Laura (GER) 02:28:02 5. Joglova, Marcela (CZE) 02:28:16 6. Holterman, Jill (NED) 02:28:18 7. Gorissen, Mieke (BEL) 02:28:31 8. Chesir, Gladys (KEN) 02:29:16 9. Mendez, Laura (ESP) 02:29:28 10. van der Meijden, Ruth (NED) 02:29:30



Starten har gått, og vi ser vinner Katharina Steinrück – godt påkledt – til venstre. Herrevinner Eliud Kipchoge sees nest lengst til høyre, noe lettere antrukket. (Foto: NN Running Team)



