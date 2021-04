Den årlige aksjonen fra Bedriftsidretten som opprinnelig startet opp som en oppfordring om å sykle til jobben har nå blitt en allsidig aktivitetsaksjon som skal stimulere deltakerne til alle former for fysisk aktivitet, ikke bare sykling. Fra 20. april til 18. juni kan man registrere alt fra løping og sykling til klatring og styrketrening.

Aksjonen arrangeres i år for 48. gang, og i fjor klarte man å få med over 33.000 deltakere. Bedriftsidretten omtaler selv aksjonen som Norges største aktivitetskonkurranse. Den inneholder forskjellige typer konkurranser: ukens syklist, ukens stjerne, ukens turgåer, ukens omvei, milsluker, deltaker, mest allsidige, og det er satt opp mange premier som både tildeles og trekkes. Kort sagt er aksjonen så fullspekket av stimuli for å bli mer aktiv at her bør være noe for alle typer deltakere på alle nivåer.

Etter aksjonens regler kan man opptjene inntil 3 poeng hver dag ved å delta i fysisk aktivitet og trening.

Gratis å delta i mange kommuner

Det koster 139,- per deltaker å delta i Sykle-til-jobben, men i mange kommuner har man tilbudt gratis deltakelse for kommunens innbyggere.