Sørdalskarusellen består av ti mosjonsløp i Lillehammer fra april til september hvor alle glade mosjonister er velkommen til å delta. Løpene, som arrangeres av Litrim i samarbeid med lokale bedriftsidrettslag, er uhøytidelig og trivelig trim hvor hver enkelt selv setter standarden.

For å fullføre karusellen må minst 6 løp være fullført. Alle som fullfører karusellen får deltakerpremie under premieutdelingen i månedskofte oktober/november.

Det startet tilbake i 1982 og har ikke akkurat gått av moten. I 2019 ble det satt deltakerrekord da de ti løpene i karusellen hadde til sammen 2.860 startende.

I fjor aktet verken arrangør eller ivrige mosjonister, med og uten konkurranseinstinkt, å la seg stanse av koronapandemien og forbudet mot store arrangementer. Ved hjelp av et virtuelt system fikk imidlertid deltakerne muligheten til å gjennomføre, fordelt flere sammenhengende dager. Og deltakeroppslutningen i koronaåret 2020 ble omtrent like stor som året før.

I år blir opplegget det samme, i alle fall de fem første karuselløpene. Litrim håper at det i løpet av 2021 likevel skal bli mulig å arrangere Sørdalskarusellen på tradisjonelt vis, og ikke enda en hel sesong slik det måtte gjøres i fjor.

– Under koronapandemien har vi savnet den sosiale rammen om løpene. Likevel har noen greid å lage små venne- eller familiegrupper og gjennomføre de ulike løpene. Mange bruker deltakelsen i Sørdalskarusellen som folkehelsetiltak, sier Finn Olsen primus motor i Sørdakskarusellen. Foto Per Ivar Henriksbø, GD.

Fra starten i 1982 til og med 1999 besto karusellen av åtte løp gjennom våren og høsten. Fra årtusenskiftet ble den utvidet til ti. For å bli registrert med full sesongdeltakelse er kravet å fullføre minst seks av de ti løpene i ett og samme år.

Åge Magne Ludvigsen (233) og Gunnar Henriksen (227) er veteraner i Sørdalskarusellen, som deltar i hvert eneste løp - år etter år. Disse har fullført karusellen henholdsvis 34 og 38 ganger.

Oddrun Hovsengen har fullført Sørdalskarusellen 37 ganger. Oddrun har en strålende maratonkarriere å se tilbake på. Sju ganger ble hun norsk mester i maraton, og hun deltok i utallige maratonløp rundt omkring i verden. I de siste årene har hun imidlertid slitt mye med helsa, så nå bruker hun løpene i Sørdalskarusellen som sin egen medisin. Oddrun ble kåret til årets trimmer 2020.

Flere landslagsløpere i vinteridrett som bor på Lillehammer deltar gjerne i Sørdalskarusellen når det ellers passer inn i treningsopplegget. Her leder Maiken Caspersen Fall en gruppe i Hovemoenløpet i 2019 foran Geir Strandbakke med startnummer 271.

ISørdalskarusellen er det egen klasse for de yngste 0 – 11 år, med gledelig stor oppslutning. Her ser vi to av de yngste deltakerne, Martine Løvseth Nordengen (2) og Johanna Tønset Sponga (28) i et konsentrert driv under Hovemoenløpet i 2019.

Det syvende løpet i Sørdalskarusellen er Flømyrløpet, et 5,3 km skogsløp, et realt skogsløp over myr, sump, skogsstier og litt vei - Sørdalskarusellens svar på Råskinnet Her passerer Elmer Mulleri Skalle, Elektriker'n Lillehammer AS ett av gjørmehullene i løypa under løpet i 2019.