Banesesongen i Trondheim fikk en pangstart med åpningsstevne for langdistanse på Øya stadion i Trondheim 17. april. Ni menn løp 5000 m under 15 minutter og seks kvinner 3000 m under 11 minutter denne solfylte vårdagen. Aller raskest var Trond Einar Moen Pedersli og Hanne Mjøen Maridal.

Forholdene lå vel til rette for rask baneløping med 12 varmegrader, sol og vindstille vær. Dyktige harer fra Team Trøndelag traff godt med farten og bidrog også til at det ble satt mange perser allerede i sesongåpningen. Sju kvinner stilte til start på 3000 meteren, og klart kjappest var Hanne Mjøen Maridal. Hun satte både pers og banerekord med 9.28,9. Den gamle persen til Hanne var på 9.33,42 satt i fjor. På de to neste plassene fulgte to tenåringer, Hedda Leirvik med 10.08,0 og Synnøve Antonsen Torp med 10.14,0. Så fulgte de enda yngre Benum-søstrene, født i 2007 og 2006.



Jentene er klare til start på 3000 m. Hanne Mjøen Maridal, som kom først i mål, er å se i indre bane. (Foto: Sissel Wollan)

På 5000 m for menn var deltakelsen så god at det ble to heat med til sammen 23 fullførende. Tobias Alstad vant B-heatet på 15.12,49, mens Trond Einar Moen Pedersli løp nesten minuttet fortere da han tok en knepen seier i A-heatet. Tida ble 14.14,43 som var pers med drøye 9 sekunder. Mathias Flak ble nummer to med 14.15,52 og var bare sekundet unna førsteplassen og 2 sekunder bak persen. Thomas Fremo på tredje persa med drøye 7 sekunder og kom i mål på 14.17,44. Vi har tidligere skrevet om Fjellørnen-mannen som "spring fort på heller lite trening". Ola Sakshaug i arrangementsstaben forteller til Kondis at det er planer om flere lignende stevner framover. – Kretsen har planlagt flere stevner utover vår og sommer så det skal bli mange sjanser for å løpe i fine felt. Med så god oppslutning om stevnet som det var nå, så da blir det bra felt å løpe i.



Harene, her representert ved Kristoffer Sagli, gjorde en utmerket jobb. (Foto: Øyvind Kylling)

Nr 3000m Kvinner Født Klubb Tid 1 Hanne Mjøen Maridal 1996 Strindheim IL 9.28,9 2 Hedda Leirvik 2002 Hommelvik IL 10.08,0 3 Synnøve Antonsen Torp 2002 Ranheim IL 10.14,0 4 Ingrid Wollan-Benum 2007 Byåsen IL 10.23,30 5 Marie Wollan-Benum 2006 Byåsen IL 10.24,85 6 Kristina Axelsson 1999 Strindheim IL 10.33,88 7 Ane Elinsdatter Høien 1999 Trondheim Triatlonklubb 11.48,94 5000m menn heat 1 1 Tobias Alstad 2002 Frol 15.12,49 2 Vegard Warnes 2003 Svorkmo NOI 15.24,52 3 Lars Svorkdal 2005 Svorkmo NOI 15.24,88 4 Simen Spets Storhov 2001 Freidig 15.31,33 5 Jo-Inge Sandvik 1993 Svorkmo NOI 15.33,88 6 Aleksander Børstad Simonsen 2002 BUL-Tromsø 15,38,11 7 Sigurd Egeland Valseth 2005 Verdal 15.52,14 8 Eskil Høien 2004 Trondheim Triatlonklubb 15.59,73 9 Sven Nevin 2007 Strindheim IL 16.07,19 10 Mathias Leroyer 2002 Freidig 17.13,60 11 Kristian Holmgaard 2006 Trondheim Triatlonklubb 18.01,24 12 Vebjørn Bergh-Hansen 2006 Byåsen IL 18.31,98 13 Alf Håvard Bråten Stensø 2006 Flatås 18.40,28 Bjørgum Mats 1994 Strindheim IL DNF 5000m menn heat 2 1 Trond Einar Moen Pedersli 1994 Strindheim IL 14.14,43 2 Mathias Flak 1999 Steinkjer Friidrettsklubb 14.15,52 3 Thomas Fremo 1987 Fjellørnen IL 14.17,44 4 Ørjan Kjeldsli 1996 Stadsbygd IL 14.21,03 5 Simen Ellingsdalen 1996 Steinkjer Friidrettsklubb 14.30,07 6 Tord Franke Ulset 2003 Selsbakk IF 14.32,99 7 Alexander Kirkeberg 1996 Namdal Løpeklubb 14.37,69 8 Mathias Vanem Aas 2004 Steinkjer Friidrettsklubb 14.37,76 9 Henrik Marius Laukli 2001 Strindheim IL/Konnerud IL 14.52,21 10 Øystein Kvaal Østerbø 1981 Strindheim IL 15.27,21 Sondre Rishøi 2000 Selsbakk IF DNF Halvor Nymoen Winberg 1999 Herkules DNF Kristoffer Sagli 2002 Aure IL DNF Lundberg Magnar 1997 Hommelvik IL DNF

Thomas Fremo, Trond Einar Moen Pedersli og Mathias Flak kan glede seg over topp tre-plassering og en god sesongåpning også tidsmessig. (Foto: Thomas Syrstad) Kondis trenger din støtte

