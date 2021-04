Ida Meli Narbuvoll leverte et solid løp på 10 000 meter i helgen. Ren Eng-løperen løp inn til 33:32.69 og tok en klar seier under Blue Hawk Games i Dickinson, North Dakota, USA. Hun satte med det skolerekord for University of Mary (som ligger i Bismarck 10 mil lenger øst). Det er friidrettsbloggen friidrett1 som melder dette.

Friidrett1 skriver videre: Ida forbedret sin personlige rekord med over minuttet i det første løpet hennes utendørs siden 2019. Det kan nevnes at det som var kravet til avlyste EM i Paris i fjor var 33:20.00, Narbuvoll er med andre ord en het EM-kandidat til München neste år. Hun plasserer seg som nummer 19 i Norge gjennom alle tider og det er nok absolutt mer inne med tanke på at hun løp alene i tet og hadde omtrent fire minutter ned til nest beste løper.

Det siste er det ingen tvil om. I november løp hun på 32:43 på et privat testløp, som vi skrev om her på kondis.no:

Ida Meli Narbuvoll med sterk 10 000 m-test i USA

OL-kravet (31:25) er nok foreløpig for tøft for 25-åringen, men kanskje til neste OL?

Det er synd hun er på et annet kontinent og ikke får deltatt på Tjalves 10 000 meter for kvinner på HK-stafettlørdagen 8. mai (se annen sak som legget ut kort etter denne)

De beste på 10 000 meteren i Dickinson:

1 Narbuvoll, Ida MARY 33:32.69

2 Feist, Lacey MARY 37:29.62

3 Brown, Sylvia BLSD 38:25.47