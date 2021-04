Holmenkollstafetten er avlyst for andre år på rad, men IK Tjalve inviterer i stedet til to alternative toppidrettsarrangementer lørdag 8. mai - altså samme dag som Holmenkollstafetten skulle vært arrangert.

Det blir et elitestevne for kvinner på 10 000 meter på Bislett med et veldig sterkt felt med norske løpere og en 4-etappers mellomdistansestafett, såkalt «Distance medley relay» for inviterte lag fra Osloregionen.

To lysharer, en av dem på 31:00

Karoline Bjerkeli Grøvdal vil nok få mer hjelp av lysharen enn de andre norske løperne når hun løper "Vårens vakreste 10 000 meter" 8. mai på Bislett stadion. Likevel er det et sterkt norsk felt i eliteløpet der bare Therese Johaug mangler av våre raskeste kvinner på distansen, og nettopp Johaug (pers 31:40 fra Bislett i fjor) er nok den eneste ved siden av Grøvdal som ville hatt realistisk mulighet på OL-kravet 31:25.





Grøvdal og lysharen på Impossible Games 2020 (Foto: Samuel Hafsahl)



Med en lyshare på 31:00 forstår vi at Karoline Bjerkeli Grøvdal satser på å forbedre persen sin på 10 000 meter baneløp. Den ble satt for åtte år siden under OL i Rio der hun kom på 9. plass med 31:14,07.

Karoline har bare tre offisielle resultater på distansen, alle i 2016 og alle på 31-tallet. Derimot har hun mange sterke tider på 10 km gateløp, og i fjorårets Hytteplanmila imponerte hun alle med å løpe på 30:32. Nå er siktet innstilt på 5000 meter og 10 000 meter i OL i august.

I en reportasje i Aftenposten ble hun spurt hva hun gjør dersom Tokyo-OL blir avlyst: - Da går jeg for neste OL, svarte 30-åringen, og neste OL er Paris 2024.

10.000 meteren får to lysharer, én på 31.00 for Karoline Grøvdal og en til som de beste av resten velger. Skal vi gjette på 33:00? De fem beste på distansen under fjorårets NM er med, og der løp medaljetrioen på tider rundt 33:30.



Disse er foreløpig påmeldt på 10 000 meter:

Karoline Bjerkeli Grøvdal Vienna Søyland Dahle Maria Wågan Hanne Mjøen Maridal Ine Bakken Kristine Engeset Runa Falch Adele Henriksen Astrid Sørset



Vienna spurtet inn til NM-gull på 10 000 meter i Bergen i fjor. Blir det hun som kommer nærmest Grøvdal 8. mai? (Foto: Bjørn Johannessen)



- Det er noen forbehold på deltakerlisten om gjeldene smittevernregler og smittesituasjonen nærmere 8. mai. Per dato er det lov med toppidrettsarrangementer i Oslo, og det virker usannsynlig at det skal strammes mer inn på reglene innen arrangementet, sier daglig leder i Tyrving, Matias Lavik, til kondis.no.



Lavik forteller at det også blir stream på Holmenkollstafettens facebookside 8. mai fra kl 12.45 som dekker både Bislett-arrangementet og litt om den virtuelle stafetten.

HK-stafettens hjemmeside: Vårens vakreste stafett og 10 000 meter





Vårens vakreste stafett

I tillegg til 10 000 meteren for kvinner skal de sterkeste regionale stafettlagene løpe «Distance medley relay», en mellomdistansestafett med fire etapper for klassene kvinner senior og menn senior. Distansene er 1200m, 400m, 800m og 1600m.

- Vi hadde planer om en miksklasse for vinnere av mosjonsklassene fra 2019 og våre samarbeidspartnere, men hvis ikke smittevernreglene for arrangementer endrer seg i positiv retning for arrangementer i innen fredag førstkommende, så blir det ingen miksklasse, sier Matias Lavik.



Han forteller at det kun er invitert lokale Holmenkollstafetten-lag, og at de fleste har takket ja.

- Klubbene jeg har snakket med har uttrykt at de syntes det er fint at vi arrangerer noe på Holmekollstafett-dagen og gleder seg til å delta. Noen av klubbene har sagt de kunne tenke seg en gatestafett, men dette var noe Tjalve har vurdert som for risikofylt og kostnadskrevende når vi ikke visste hvilken regler vi måtte forholde oss til.



- Vi mener derfor at «Distance medley relay» er en god øvelse når vi først må holde oss på friidrettsbanen, fordi den inkorporerer distansevariasjonen som Holmenkollstafetten har, er en internasjonal øvelse som blant annet har blitt arrangert i stafett-VM og er en øvelse som mangler norske bestenoteringer, sier Lavik som forteller at de fortsatt jobber med å få med et lag eller to til i hver klasse.

Påmeldte lag:

Kvinner Menn SK Vidar IL i BUL OSI Sk Vidar IL Tyrving OSI Lyn Ski IL Tyrving Ull/Kisa Lyn Ski IK Tjalve Ull/Kisa ÅS IL IK Tjalve Kamp/Vestheim

Slike sener får vi ikke se igjen før til neste år, men en god del lag skal løpe en virtuell stafett i perioden 3.-9. mai. (Foto: Kjell Vigestad)



Virtuell stafett

For massene er det virtuell stafett som gjelder. «ASKO Holmenkollstafetten virtuelt» arrangeres 3.-9 mai. Arrangementet krever påmelding, men er gratis for de lagene som donerer startkontingenten til IK Tjalve eller flytter påmeldingen til 2022. Det blir fem etapper fra 1000 til 3000 meter som laget løper på selvvalgt sted og oppgir tid i arrangementet. Det blir resultatliste, deltakerne får et digitalt diplom og det blir trukket premier fra stafettens samarbeidspartnere. Informasjon og påmelding finnes på holmenkollstafetten.no

- NorgesGruppen har meldt på mange lag, som gjør at vi foreløpig har 150 deltakerlag a 5 personer, sier Tjalvelederen til kondis.no,.



- Vi regner med at flere vennegjenger, bedrifter og andre vil ønske å delta for å få en aktiv ting å gjøre sammen, og at det er spesielt aktuelt for de lagene som får gratis deltakelse. Tjalve arrangerer det virtuelle stafetten for å tilby Holmenkollstafettens deltakere en hyggelig aktivitet i starten av mai, samt at vi ville gjøre noe som holder Holmenkollstafetten friskt i folks minne med tanke på rekruttering til arrangementet 14. mai 2022, sier Matias Lavik.