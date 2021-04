Egentlig skulle det på dette tidspunktet vært arrangert fire løp i Åsane Løpskarusell for 2021, men restriksjonene rundt koronapandemien har medført avlysninger på alle. Men endelig fikk løperne i nordre bydel i Bergen prøvd seg i noe som likner et vanlig løp, riktignok var dette oppdelt i flere puljestarter og andre begrensninger, men det var tross alt et løp mellom konkurrenter.

Tom Geir Jensen og de andre personene i Norna – Salhus som arrangerer karusellen har bak seg en periode med mye usikkerhet omkring løpene og om de kunne arrangeres, lik andre løpsarrangører selvsagt. Men han er klar på at når det nå kom noen lettelser i restriksjonene så var det bare å gripe sjansen til å få i stand et løp.

Deltakerne opplevde en del vind i de mer utsatte partiene av løypen, slik som rundt Liavatnet, men ellers var det tørre og fine løpsforhold. I alt 63 løpere stilte i dette årets første løp.

På 5 km var det Sølvi Abbedissen som var best blant kvinnene, tett etterfulgt av Aurora Veen Torkildsen mens Ida Høsteng tok tredjeplassen.

Blant herrene var det Helge Simmenes som kom i mål minuttet foran Øyvind Andreas Sandø på 5 km. Eirik Nøtsund tok tredjeplassen.

På 10 km var det Tonje Fløystad som var den raskeste, etterfulgt av Anke Fichtner Seldal og Tone Årdal. Torstein Stokkenes var klart beste herre, nesten fem minutter foran Svein Reidar Rasmussen. Bjarte Onar Birkeland inn på tredjeplass.



Daglig leder Tom Geir Jensen i Norna – Salhus har hatt usikre tider, men endelig fikk han på plass et løp i årets Åsane Løpskarusell. (Alle foto: Arne Dag Myking)

Torstein Stokkenes var klart beste herre på 10 km.

Resultater menn 10 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 252 Torstein Stokkenes Åsane CK M23-34 00:38:36 2 275 Svein Reidar Rasmussen ÅCK M40-44 00:43:29 3 253 Bjarte Onar Birkeland ULSET M55-59 00:45:55 4 703 Jan-Tore Gjervik Varegg Fleridrett M50-54 00:46:37 5 255 Endre Thomassen Norconsult BIL M23-34 00:46:59 6 213 Morten Jørgensen Data Ingeniørene AS M55-59 00:47:58 7 309 Daniel Michael Larsen Idrett Uten Alkohol M23-34 00:48:08 8 277 Karl Ove Aarbu MJØLKERÅEN M55-59 00:48:39 9 323 Samuel Shield MORVIK M40-44 00:48:48 10 350 Rudolf Christoffersen Åsane Løpeklubb M50-54 00:50:38 11 286 Halvor Aas EIDSVÅGNESET M55-59 00:50:39

Tonje Fløystad var beste kvinne på 10 km. Tiden 48:06 bringer henne inn på andreplass på årsstatistikken for klasse K55-59, riktignok i et konkurransefattig år.

Resultater kvinner 10 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 230 Tonje Fløystad ULSET K55-59 00:48:06 2 250 Anke Fichtner Seldal TERTNES K50-54 00:49:04 3 353 Tone Årdal ULSET K50-54 00:49:58 4 267 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K40-44 00:55:37 5 303 Gry Aarbu BERGEN K55-59 00:56:17



Hvis det arrangeres løp i Bergensområdet så stiller alltid Arthur Lillefosse.

10 beste kvinner 5 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 206 Sølvi Abbedissen TERTNES K45-49 00:22:36 0 313 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL K10-11 00:22:48 2 251 Ida Høsteng FLAKTVEIT K45-49 00:23:33 3 335 Christine Bergvatn FØRDE K40-44 00:23:54 4 333 Anette Alvær MJØLKERÅEN K35-39 00:24:01 5 291 Camilla Opedal MJØLKERÅEN K35-39 00:24:30 6 223 Linda Bratland Lund Søstrene Daal K45-49 00:24:43 7 302 Siri Margrete Kleppe ULSET K23-34 00:26:28 8 345 Hilde Rivera Ålen IL - Friidrett / Idrett Uten Alkohol K23-34 00:26:38 9 249 Lina Maria Abrahamsen Idrett Uten Alkohol K23-34 00:27:20 10 338 Bjørg Flatekvål ULSET K40-44 00:27:40



10 beste menn 5 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 372 Helge Simmenes TERTNES M40-44 00:17:54 2 369 Øyvind Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb M35-39 00:18:54 3 341 Eirik Nøtsund Brogjengen M35-39 00:19:50 4 373 Sebastian Gjelsvik NYBORG M23-34 00:20:18 5 221 Georg Lexander MJØLKERÅEN M40-44 00:20:44 6 375 Temesgen Beyene ULSET M23-34 00:20:49 0 354 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL M10-11 00:21:15 7 374 Ole Even Sanden ULSET M20-22 00:22:02 8 370 Geir Hundvebakke Åsane vgs M55-59 00:22:23 9 274 Atle Bjørnar Birkeland TERTNES M50-54 00:22:57 10 368 Mathias Kongshaug Norna-Salhus IL M12-13 00:23:18