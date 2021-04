Kondistreninga Harestua utvider trenerteamet sitt med Morten Jakobsen (48) fra Harestua. Trenerteamet har frem til nå bestått av Anne Woldmo, Lindy Aasgaard og Jørgen Nordahl, og nå har de fått med seg fjerdemann i teamet.

Anne Woldmo forteller at Kondistreninga Harestua har hatt en flott vekst i det året som har gått siden treningsgruppen ble stiftet 15. april i fjor, og at de nå er over 200 medlemmer.

- Vårt hovedfokus er å spre treningsglede og målet vårt er å ha et godt tilpasset tilbud til alle nivåer uansett om du har løpt mye eller ikke løpt ennå, forteller en entusiastisk Anne Woldmo.

- Dette har ført til en fin medlemsvekst, og trenerteamet ble nylig utvidet med Morten Jakobsen.



Morten Jakobsen

Anne forteller at trenerteamet er svært godt fornøyd med at Morten nå blir en del av teamet.

- Han er en sosial og blid fyr, og vi ser frem til hans gode bidrag inn mot løpegruppa og til vårt felles gode sosiale miljø her i Kondistreninga Harestua, sier hun mens Lindy Aasgaard og Jørgen Nordahl istemmer.

Trenerteamet forteller at Kondistreninga Harestua har et tilbud til alle, uansett om du har løpt mye/middels/lite/aldri. De presiserer at du trenger ikke å trene i forkant for å bli med Kondistreninga Harestua.

- I påsken hadde vi en aldri så liten påskekonkurranse, og det var 35 deltakere som var med. Noen løp, andre tok en skitur, atter andre gikk en tur, syklet, gikk power walk, trillet barnevogn, til og med hundespannkjøring var en aktivitet. Det var masse flotte bilder og hyggelige kommentarer som ble lagt ut i Facebook-gruppen vår hver eneste dag hele påsken igjennom, forteller trenerne.



- Det var utrolig motiverende for oss, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Mange fortalte oss etterpå at dette var en flott motivasjon for å komme seg ut en tur hver dag gjennom påsken, og det gleder oss stort forteller de.

Anne Woldmo avslutter med å si at

- Kondistreninga Harestua har mange forskjellige aktiviteter gjennom året, det faste er at møtes hver torsdag kl 18.30 på Shell Harestua - og vi har plass til flere deltakere!

