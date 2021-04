Torsdag 22. april ble det arrangert et testløp på 3000 meter på Molde gamle stadion, eller Molde Idrettspark som det heter nå.

- Det var randonnegruppa i Molde, sammen med Kondistreninga og Idrettsgruppa på Høyskolen i Molde som tok initiativ til dette testøpet "Vårslepp 3000 meter", som til tross for en del frafall holdt veldig bra nivå, sier André Hammerø Løseth.

Mye snø tidligere på dagen (!) bidro nok til flere forfall, og når løpet pågikk var det 4 grader med sludd og regn og 7-8m/s vind.

- Vinner Johan Bugge har nok mer å gå på og det er en god bekreftelse på at formen er på god vei når forholdene ikke var noe å juble over i april, men Nordvestlandet leverer på høyt nivå og bredde, sier Løseth.



Feltet bak Bugge på første runde. (Arrangørfoto)

Det var altså en av Norges beste motbakkeløpere som var raskest på gamle Molde Stadion da det ble løpt 3000 meter uten en eneste høydemeter. Ultraløper Sebastian Krogvig fulgte nærmest - på en distanse som må regnes for supersprint for den mannen.

- Tidligere landslagsskiløper Morten Eilifsen, 12 år gamle Brage Bjerkeli - sønn av tidligere verdensmester Håvard Bjerkeli og tidligere sykkelproff Bjørn Tore Hoem leverte også varene, sier André Hammerø Løseth som om egen løping sier:

- Det er ikke bare å stille opp og forvente å bli raskest om man skal vinne noe i Molde slik som det var da jeg satset selv. Dette var faktisk bare mitt andre løp noengang på hjemmebane



Brage Bjerkeli er en kjapp 12-åring , her ligger han bak to år eldre Mads Gjethammer. Mats imponerte for en måned siden med seier og 5450 høydemeter i et 10-timers randonee-renn. (Arrangørfoto)



Brage sjekker klokka ved målgang og konstaterer at han kom under 11 minutter. (Arrangørfoto)



Joda, det var med minst én kvinne, men ingen er oppført med tid... (Arrangørfoto)



De 20 raskeste i testløpet:

1 Johan Bugge 08:48 2 Sebastian Krogvig 09:18 3 Aleksander Lie 09:32 4 Morten Eilifsen 09:51 5 Bjørn Erik Langstein 09:53 6 Kjetil Okkenhaug 10:00 7 Eskil Engdahl 10:02 8 Håkon Klerud 10:09 9 Bjørn Tore Hoem 10:10 10 Tassilo Seiler 10:17 11 Henning Langedal 10:20 12 Sivert Flåten 10:28 13 Torstein Svensgård 10:32 14 Eivind Monsås 10:34 15 Stian Heggdal Leganger 10:36 16 André Hammerø Løseth 10:43 17 Mads Gjethammer 10:43 18 Hans Sundhagen 10:44 19 Brage Bjerkeli 10:54 20 Leif Gunnar Ellingsen 10:59