Einar Hagemann, mannen bak Hagemann Eventer, arrangerte i helgen et virtuelt 24-timers løp og -ritt - en ypperlig anledning for ultraløpere til å teste formen, og andre til å prøve seg på ultradistanse for første gang. Spesielt artig var det at det også var et 24-timers sykkelritt, ikke bare løp.

Responsen var god, og i løpet av 24 timer lørdag-søndag var det 101 deltakere som logget et resultat mellom 1 og 366 kilometer. Det var 20 av 71 løpere som logget mer enn 100 kilometer, mens det tilsvarende tallet for sykkel var 11 av 20 deltakere.

Jan Rikard Olafsen og Cathrine Melsom Walle vant 24 timers løp, mens Joakim Vinsand og Beate Lærum Berg vant 24 timers ritt. Se resultater lenger ned.

Historiene bak resultatene er mange og ulike, og mange av dem kan du lese ved å bla deg gjennom flere hundre oppdateringer på den aktuelle tråden på Hagemann Eventer's facebookside.



Idretten skaper sjanser

Noen har også sendt bilder til oss i kondis.no - og to av de imponerende resultatene fikk vi av kameratene Steinar Schipper og Marius Farstad som syklet 315 kilometer. - Vi er to voksne gutter som deltok i sykkelrittet og vi tok noen bilder, skriver Steinar i en epost til oss. - Vi er to deltakere i Idretten Skaper Sjanser (et aktivitetstilbud til mennesker som har falt utenfor samfunnet, red anm.) og er så heldige å være med årets gruppe som skal delta på Artic Race of Norway i august. Så da må det jo trenes og stuntes litt, skriver Steinar etterfulgt av et smilefjes.





Steinar Schipper, sliten og fornøyd med 315 kilometer på sykkelsetet. (Privat foto)





Marius Farstad, like fornøyd etter en imponerende innsats. (Privat foto)





Steinar og Marius syklet rundt omkring i Grimstad, Armnedal og Tvedestrandsdistriktet.





Sissel Gunnerud ved Mosselva i hennes første 100-kilometer løpsdøgn noensinne. (Privat foto)

Ikke i min villeste fantasi...

For første gang har jeg løpt/gått over 100 kilometer og ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd det lot seg gjøre, skriver Sissel Gunnerud fra Moss. - Jeg testet både psyke, viljestyrke, utholdenhet og mye annet i går, skriver hun etter et døgn der hun løp 101,24 kilometer fordelt på 5 økter.

Dette var den første av fem løpeøkter for Sissel konkurransedøgnet.



Flere av turene var innom søndre deler av Jeløya. (Privat foto)





Cathrine Lorentzen på Lillestrøm friidrettsstadion. (Privat foto)



Heia mamma!

En annen som løp 100 km for første gang var Cathrine Lorentzen fra Lillestrøm. Helgen før var hun med på et testløp på 55 km (natt-terreng) løypa til "Soria Moria til Verdens Ende", og oppvarmingen fungerte åpenbart. I Hagemann 24-timers var målet å løpe 100 km, og hun stoppet på 100,15 km.





Heia mamma!



Det var ingen tvil om hva som foregikk og hva som var målsettingen. (Privat foto)



Distansepers for Maratonmamma

Lise Lysfjord Pettersen fra Jar i Bærum - eller Maratonmamma - er en rutinert ultraløper, men foretrekker de "korte" ultraløpene på 50-60 kilometer. I Hagemann 24-timer var målet å sette distansepers, og det klarte hun. Det ble 87 kilometer løpt som ultraintervaller, dvs en runde hver 3. time.

- Jeg løp i utgangspunktet 10 km hver tredje time, men tok noen ekstra kilometer for å få distansepers, sier Lise. Hun løp fire ganger samme runde (Jar til Bekkestua via Høvik), en lengre variant av samme + tre ulike (Lysakerelva, ned til Lysaker brygge/Vækerø og Jarmyra).





Lise Lysjord Pettersen. (Privat foto)





Lise i klubbantrekket til Romerike Ultraløperklubb. Veldig godt fornøyd med distansepers på 87 kilomerter. (Privat foto)



Dobling av distansepers

- Med 100,11 kilometer ble det mer enn dobling av distansepers for min del. Dette ble min andre ultradistanse etter debut på 46 km ved Hinderskogen Backyard i fjor, skriver Anita Sletten.



- Jeg løp rundt Østensjavannet alene gjennom natten. Bildet fra kaia er fra del 2, bytur med en god løpevenninne midt på dagen (Ekebergskogen, Alnaelva, Vippetangen, Aker Brygge, Filipstad). Bildet er tatt ved Akershusstranda, nedenfor Festningen.



- Det ble buss og burger hjem fra byen før jeg "gågget" de siste km rundt Østensjøvannet for å nå 100km, sier Anita.





Fornøyd etter 100 km. (Privat foto)





Anita Sletten på bytur som del av sitt 100-kilometerprosjekt. (Privat foto)





Buss og Burger for Anita på hjemvei etter løpeøkt nyummer to. (Privat foto)



I denne tråden på Hagemann Eventer finner du masse andre historier.



Det er åpenbart at kvinnene som satte distansepers var de ivrigste på å sende oss bilder. Dette var bare noen få eksempler på gode prestasjoner i Hagemann 24-timers. Det er det som er så spesielt med ultraløp, som er en egen spesiell opplevelse hver gang. Det blir aldri rutine å løpe så langt - like lite som det er dagligdags å sykle 300 kilometer.

De som løp lenger enn 100 kilometer:

Hagemann 24-timers løp 1 Jan Rikard Olafsen 213,64 2 Cathrine Melsom Walle 177,19 3 Glenn Hjortefot Jørgensen 176,75 4 Karina Lie 161,10 5 Mari Kråkemo Finnerud 161,00 6 Terje Tveitdal 132,59 7 Daniel Salvesen 127,56 8 Siri-Kristin Haaheim Hoffengh 120,68 9 Merete Wang 114,34 10 Tove Merete Høvik 112,60 11 Hege Jeanette Henriksen 111,52 12 Jone Skjold 110,27 13 Katrine Wahl 108,62 14 Eileen Hanevold 108,15 15 Bjarte Wetteland 105,65 16 Ole Holgersen 103,30 17 Sissel Gunnerud 101,24 18 Cathrine Lorentzen 100,15 19 Anita Sletten 100,10 20 Tonje Rud 100,04

De som syklet lenger enn 100 kilometer:

Hagemann 24-timers ritt 1 Joakim Vinsand 366,74 2 Beate Lærum Berg 331,46 3 Ronny Glåmen 323,80 4 Richard Grønlie 320,65 5 Marius Farstad 315,82 6 Steinar Schipper 314,35 7 Espen Sollie 223,03 8 Leif Larsen 173,39 9 Bent Hagen 148,86 10 Svein Erik Bakke 106,80 11 Paal Stähli 102,51



ALLE RESULTATENE LØP OG RITT