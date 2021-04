Tekst og foto: Vegard Oen Hatten / Skjergard IL Friidrett.

Testløpet til Skjergard IL Friidrett ble gjennomført lørdag 24. april med 25 løpere på startstreken.

– Arrangementet Bergen City Maraton, og distansen halvmaraton, er løpeklubbens store høydepunkt hvert år. Da pandemien nok en gang satt en stopper for at konkurransen kunne gjennomføres nå i april, måtte vi lage vår egen, sier arrangør Christer Kleppestø.

– Vi holdt oss til nasjonale regler for idrettsarrangement, og samlet derfor ikke folk i store grupper til start. Vi valgte jaktstart med innmeldt ønske om slutt-tid, og kunne derfor starte folk i små puljer, forklarer Kleppestø.

TOMMEL OPP FOR TESTLØP: Primus motor, sponsor, løypegeneral og arrangør, Christer Kleppestø, daglig leder i sponsor Kvaliteskontroll, og leder for Skjergard IL Friidrett.

Løpet ble gjennomført med selvbetjente drikkestasjoner og en kombinasjon av manuell og automatisk tidsregistrering.

– Det har vært viktig for oss å holde oppe engasjementet og lagånden i klubben, samtidig som vi ønsker å gi medlemmene verdifull konkurransetrening i et så realistisk oppsett som mulig, sier Kleppestø.

Ole Kristian Vikenes løp inn til beste tid på solide 1:16:30, hele seks minutter foran andreplass.

JEGER: Ole Kristian Vikenes var naturlig nok sist ut på jaktstart med ambisjoner best slutt-tid. Det klarte han også, med 1:16:30, seks minutter foran andreplass. Her fanget i lett og uanstrengt driv på 6,5km.

May-Bente Blom vant kvinneklassen med nesten 3 minutter ned til neste plass, og tok personlig rekord med 1:32:05

LEKENDE LETT: May-Bente Blom holdt et uanstrengt snitt-tempo på 4:22 på kilometeren for å ta førsteplassen. Her lett undrende på hvor sportsdrikken stod på drikkestasjonen på rundt 17km. – ØCM var rett og slett gøy, sa Blom i en kommentar etter løpet.

Løypen gikk fra hovedveien ved Sture Terminal i gamle Øygarden kommune, over Rongesundet bru, via Vik og tilbake til Toft Idrettsbane for målgang.

– I Øygarden er vindretning umulig å forutsi, selv om vi startet med nordavinden i ryggen og løpte sørover. Løperne måtte over fem broer hvor vinden tar hardt, og måtte snu og løpe nordover mot slutten, sier Kleppestø.