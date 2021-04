Ålesund Maraton arrangeres lørdag 8. mai for 29. gang, og endelig kommer løpet tilbake til byen. Vi skrev om de nye løypene i november, men nå er løypa målt på nytt fordi man måtte flytte start og mål til området ved Color Line Stadion. Ålesund Maraton har blitt arrangert fra Spjelkavik med løyper i Moadalen de siste årene, samme løypa som Ålesund Nyttårsmaraton, men fra og med i år blir det igjen løp i sentrum av Ålesund.

Sigbjørn Lerstad som nå har målt løypene på nytt forteller at årets runde er litt over10 km, og arrangøren bare behøver justere startpunktet litt for å kunne brukes både på maraton, halvmaraton og 10 km. På 5 km blir det en egen løype som ikke blir kontrollmålt i år. Til neste år vil Ålesund Maraton ha start og mål i bysentrum slik det opprinnelig var planlagt i år.





Løypa etter siste korrigering. Se større kart



Løp kun for de som bor i Ålesund i 2021

Arrangøren har fått lov å arrangere løp for innbyggere i Ålesund kommune, med inntil 400 løpere i flere startgrupper.



- Vi får altså ikke ha med løpere fra andre kommuner enn Ålesund, så beboere i Sula og Giske, som i grunn bare er ett steinkast unna, får ikke delta, sier Sigbjørn Lerstad.

- I år måtte vi også flytte start og mål til Sparebanken Møre Arena ved Color Line Stadion, for å ikke samle så mange folk på ett sted.

PÅMELDING (EQ Timing)

Ålesund Maratons hjemmeside

Facebook



Virtuelt løp for de som ikke bor i Ålesund

Bor du andre steder enn i Ålesund kommune?

Og du lyst til å være med og løpe?

Nå kan du delta på Ålesund Maraton der du bor i perioden 7. - 9. mai.



Nye Ålesund Maraton

Vi har tidligere skrevet at Ålesundløpene har fått med seg Bedriftsidretten i Midt-Norge for å lage et større arrangementet og får hjelp til å flytte det til hjertet av Jugendbyen. Bedriftsidretten Midt-Norge er hovedarrangør av Trondheim Maraton som har vokst seg stor de siste årene. De sitter på mye kompetanse og viktig erfaring som Ålesund nå kan ta del i. Thea Møll i Bedriftsidretten er prosjektleder for nye Ålesund Maraton.

Se tidligere omtaler:

Juni 2020: Ålesund Maraton fornyer seg, tar sats og vil flytte til sentrum

Nov 2020: Løypene er klare i nye Ålesund Maraton



Ålesund Maraton fra Moa og innover Brusdalen er saga blott, men her vil "Ålesundløpene" fortsatt arrangere Ålesund Nyttårsmaraton, neste gang 29. desember i år.

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957