Styrketrening for oss løpeglade. Hvorfor tar vi det ikke på alvor? Først og fremst - Jeg vet at noen er gode på dette. Jeg har både proffe utøvere og mosjonistvenner på Strava, som jevnlig poster økter med strikktrening, Rodalstyrke, drilløvelser med mer. Men, de er i et stort fåtall, i hvert fall er det min oppfatning. Og denne kommentaren er nettopp det - Min oppfatning.



Så må jeg også få understreke at jeg ikke retter verken pekefinger eller spørsmål til alle andre. Jeg gjør det også, men hovedsaklig stiller jeg meg selv disse spørsmålene. Hvorfor i all verden prioriterer jeg ikke noe jeg vet vil gi meg bedre, og ikke minst mer varig, løpeglede? Hadde jeg hatt et godt svar, så skulle jeg skrevet det her. Eller rettere sagt, hadde jeg hatt et svar jeg ikke var flau over, så hadde jeg skrevet det her. For det er jo litt flaut. «Jeg prioriterer det ikke». «Det er kjedelig». «Det spiser så mye av tiden min». Svarene er flaue. Og egentlig er de ikke sanne engang. Det tar nemlig ikke så veldig mye tid å gjennomføre noen styrkende øvelser for løpsmuskulaturen. Man kan jo gjøre litt, men gjøre det ofte.



Hvorfor styrketrening? Dette vet de fleste som løper en del. Ofte sier man at «det er ikke noe poeng i å sette en kraftig motor inn i en skranglekasse av en bil. Da er det noe som vil ryke». Ja… noe vil ryke da. Mye har røket allerede. I hvert fall i min kropp. Men tilbake til spørsmålet om hvorfor vi skal trene styrke. Vel… For det første er det skadeforebyggende. Du bygger opp bilen slik at den tåler en gass som tråkkes litt ned. Muskler og sener blir sterkere, og vil dermed tåle større belastning. Både hardere belastning, og belastning over lengre tid. Styrketrening vil også være prestasjonfremmende. Du blir i stand til å produsere mer kraft. Du kan utføre samme arbeidet som før, med mindre bruk av energi. Kort sagt så vil hvert steg koste deg mindre, du får en bedre utholdenhetsprestasjon = Du blir en bedre løper.

Så hvorfor trener jeg ikke styrketrening da?

Det er nettopp dette jeg lurer på. Til tross for at jeg vet at det er viktig. Til tross for at jeg vet jeg vil unngå en del av skadene. Til tross for at jeg vet det vil gjøre meg til en bedre løper. Det er en fattig trøst at jeg ikke er alene om det. Jeg ser det stadig vekk. Nok en gang på Strava. Mellom de få som legger ut rapporter fra styrketreningsøkter, så ser jeg de mange som løper og løper, og som plutselig blir borte en lang stund. Skadet kanskje?

Skadeforfulgt

Selv har jeg sitt med skader «hele livet». Fra jeg var i tenårene og løp relativt raskt, til nå i voksen alder og midt i førtiårene. Det hender jeg sier til folk at skadene forfølger meg. Men altså… de får jo verdens enkleste fyr å følge. Jeg inviterer dem! De siste fem årene har vært verst. Først fire år med plantar fascitt. Utpå høsten 2020 avtok det endelig. Jeg begynte å legge inn litt høyere gir på trening, og så «røyk» knærne. Hvor mye styrketrening har jeg gjort? Jeg trenger nok ikke å svare. Da jeg var hos fysioterapeut for litt siden, ble jeg derimot tvunget til å svare. Og da han spurte hvorfor i all verden jeg ikke prioriterer å trene styrke, så var jeg for en sjelden gangs skyld glad for at jeg hadde på munnbind. Jeg tror jeg satt med tidenes flaueste smil.

Men jeg har skjerpet meg nå.

Faktisk! Jeg er endelig (nesten) kvitt plantar fascitt. Knærne begynner absolutt å bli bedre. Og jeg har nå trent styrke i 4-5 uker. Jeg har fått en åpenbaring. Endelig! Jeg setter av tid. Ikke mye, men nok. Det føles til og med veldig godt! Forhåpentligvis bygger jeg nå et karosseri som står i stil til motoren. Som gjør at jeg endelig kan trene intervall igjen. Som gjør at jeg endelig kan melde meg på et løp snart igjen. At jeg mer eller mindre har kastet bort fem år med god trening, får jeg forsøke å glemme. Kanskje jeg heller kan bruke akkurat den informasjonen til å advare andre. Jeg håper det er det jeg har gjort akkurat nå.

Tom-Arild Hansen (44) er en ny journalist og redaksjonssekretær i Kondis, og dette er hans første Kondiskommentar. Tom-Arild har en allsidig bakgrunn, og er tidligere profesjonell danser. Han har alltid vært glad i utholdenhetstrening (løping), og har nylig oppdaget gledene ved å gå på rulleski.





