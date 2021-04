- Det ble en flott økning i oppslutning for Terrengkarusellen, skriver Jan R. Hansen i Terrengutvalget etter 2. løp i årets karusell i Kristiansand.



Årets andre løp ble arrangert fra "Fant Olsen" i Baneheia i dagene 20.-22. april med løyper på 3,7 og 7,5 km. Hele 277 løpere som ikke var med i forrige uke, stilte denne gangen, så nå har 1092 ulike løpere vært med på minst ett av løpene.

1. løp: Terrengkarusellen åpnet med 790 deltakere på Sparebanken Sør-løpet





Jan R. Hansen har sendt denne rapporten:

Hele 986 på Brannvakt-løpet!

Folk strømmer tilbake til karuselløpene etter en meget redusert fjorårssesong, i pandemiens tegn.

Med nydelig vær, tørre og fine løyper, var rammen også den aller beste. Selv om vi ennå ikke kan arrangere tidtakingspuljer, var det likevel en god del som noterte seg med egen tid, som er gøy for alle som gjerne vil ha noe å strekke seg etter i trenings­arbeidet.

Tellingen viste til slutt et deltakertall på hele 986, 171 flere enn forrige uke, og igjen endte vi med jenteflertall, 494 jenter og 492 gutter. Hele 194 av dem (19,7 %) tok Milslukeren.

I dette løpet fortsatte vi det fleksible oppleg­get, der løpet kunne gjennomføres innenfor en 3-dagers periode (tirsdag-torsdag), med egenregistrering på nettet, eller bli registrert i mål direkte, i tidsrom­mene der Utvalget er til stede, onsdag kl. 15-18, og torsdag kl. 12-18. Ordningen har blitt meget godt mottatt av løperne. Og deltakelsen blir på denne måten så godt spredd at der er små parkerings­problemer. Som et ledd i opptrappingen til normaltilstand lover Utvalget bananer til løperne neste gang. Men da må man selvsagt gjennomføre når Utvalget er på plass (onsdag/torsdag).



Løypa i Brannvakt-løpet.



De raskeste

De beste tidene, uansett alder, hadde følgende løpere (med forbehold at tidene var egentatte):



Av jentene i vanlig løype ble Anne Kari Borgersen best (16:58), foran Synnøve Thomassen (17:38), Helen Suzanne Palmer (18:34), Elisabeth Gill (18:36) og Kjersti Fuglerud Sødal (18:39). Hos guttene ble Tarjei Breiteig best (15:21), foran Tim Erik Olsen (16:10), Kjetil Karlsen (16:22), Rune Løkling (16:28) og Tore Reisvaag Johannessen (16:33).



På milslukeren fikk Anne Kristin Holte (42:50) den beste tiden blant jentene, foran Sigrun Drangsholt (42:55) og Margaret Anne Heald (43:14). Av guttene ble det meget sterk tid på Jørgen Solli Strøm-Olsen (29:55), foran Kenneth Sløgedal (33:52) og Torgeir Røynlid (35:14).



Nytt løp 27.-29. april:

NorgesEnergi-løpet 3 km (Milsluker 6 km).

Se info om løypa og annet HER



Løype fra Kongsgård - på Lund øst for Otra.

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.



Bli medlem og få mange medlemsfordeler!



Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957