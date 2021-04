Dette blir en fantastisk uke både for de som elsker løping og de som har lyst til å teste ut andre aktiviteter som yoga, pilates, dans, og ulike former for saløkter med styrketrening.



De som ønsker det kan starte dagen allerde før frokost med en treningsøkt. Noen velger å gå på yoga å få en forsiktig oppvåkning i dunkel belysning, mens andre tar turen ned til stranda for en løpe- eller gåtur. Vi starter samtidig og løper eller går i 15 minutter før vi snur. På den måten kommer vi også samtidig tilbake. Etterpå blir det felles tøying for de som ønsker det.

Etter frokost blir det mange ulike treninger å velge blant fram mot ettermiddagen. Timeplanen en kan velge fra er stappfull med yoga, pilates, dans, kettlebells, og ulike former for styrektrening. I 15-tida starter dagens egentlige løpetrening.



Godt underlag: Flere av løpeøktene foregår i pinjeskogen som ligger rett ved hotellet. Løpegruppene settes opp ut ifra hvor fort deltakerne ønsker å løpe. Du velger selv hvilken gruppe du vil være med på og kan velge blant alt fra 4-7 minutter og oppover på kilometeren. (Foto: Marianne Røhme)

På første løpetrening er det fokus på teknikk og ulike drilløvelser. Seinere blir det både langturer og ulike former for intervalltreninger. Det pleier også være intervaller på bane. En dag i uka drar vi til Odeleite, som er en liten fjellandsby en liten buttstur fra hotellet. Landskapet er småkuppert og minner om Nordmarka i Oslo, men litt mer åpent. Her er det fantastisk å løpe. De som har lyst på ekstra distanse kan velge å løpe hjem igjen etter «fjelløkta» i Odeleite. Da får en fort en maratondistanse i beina.



Koselig: Odeleite er et trivelig lite sted. Etter turen slapper vi av på den lokale kafeen før vi drar hjem. (Foto: Marianne Røhme)



Fjelløkten: Det er flere løyper å velge blant under fjelløkten. Disse kan også kombineres slik at du kan selv velge om du vil løpe kort, langt eller ekstra langt. Løypene er godt merket. (Foto: Marianne Røhme)



Fin utsikt: Uansett om en liker yoga, er det godt med en treningsøkt i slike omgivelser. (Foto: Marianne Røhme)

Du kan lese mer om reisen på Springtime sine nettsider. For spørsmål: Ta kontakt med Geir Jarle Bjørneng i Springtime.

Det lønner seg å melde på før 15. mai. Etter denne datoen går prisene opp. I tillegg er det 750 kroner i Kondisrabatt før 15. mai. Koden du skal oppgi finner du her. Springtime lover at alle som melder på nå kan booke av gratis fram til en måned før avreise.