Nykommeren Juran Ultra arrangeres i Storvika i Gildeskål kommune i Nordland. Løpet er 62km langt og har en total stigning på 1150 høydemeter. Løperne får prøvd seg i variert terreng, alt i fra asfalt og grusveier til smal skogssti og svaberg langs fjæren. Terrenget er relativt lettløp, i tillegg er det fire matstasjoner underveis noe som gjør løpet til en fin test for de som vil løpe sitt første ultraløp.

KYSTSTIER: Flott lettløpt terreng langs fjæren.

SAND I SKOENE: Her er det bare å lange ut.

Lei av avlyste konkurranser

I likhet med veldig mange andre, ble primus motor for løpet, Roald Frøskeland, lei av alle avlyste konkurranser i koronapandemien. Sammen med resten av familien kom de fram til at de kunne arrangere et gratis lavterskel-arrangement i Storvika, i utgangspunktet kun beregnet for lokale løpere og noen få inviterte. Ideen ble derimot godt mottatt av lokale idrettslag og fikk desto mer oppmerksomhet etter at lokalavisen fikk nyss om saken. Sammen med Glomfjord Løpegruppe og Meløy ski og sykkel vokste arrangementet seg større enn planlagt, per dags dato er det 38 påmeldte deltakere.

- Ideen var å arrangere et så lite løp som mulig ettersom jeg ikke ville ha så mye logistikk. På et tidspunkt var jeg usikker på om jeg kunne få løpt selv, nå ser det heldigvis ut til at jeg får løpt, sier Frøskeland.

PLANLEGGING: Gjennomgang av løypen tidligere i år.

Flott natur og uante muligheter

Gildeskål er en kommune med flotte fjellpartier hvor man har spektakulær utsikt ut mot havet. Ettersom det fortsatt er en god del snø i høyden har arrangøren valgt å legge store deler av traseen langs kysten. Frøskeland kan fortelle at de ofte reiser til Storvika for å løpe i terrenget.

- Neste år vurderer vi å flytte løpet litt lengre ut i sesongen, dette kan gi andre muligheter med tanke på arrangementet.

Hvordan ser du for deg at løpet kan bli på sikt?

- Jeg ser for meg at det kan bli et større arrangement med flere distanser over en hel dag. Vi kunne for eksempel satt opp boder ved målområdet hvor lokale produsenter kunne solgt mat og lignende. Ved å arrangere senere på året kan vi i tillegg benytte oss av fjellene i området, forteller Frøskeland.

FLOTTE OMGIVELSER: Roald Frøskeland på treningstur i løypen. Her viser han vei til Mevikmarka.

Selv om Juran Ultra raskt ble større enn planlagt er det fortsatt et gratis arrangement, Frøskeland forteller at han får god hjelp av sin kone og resten av familien når det gjelder logistikken.

Etter 55km skal løperne opp til Juran (bildet over). Her skal løperne hente "ultrabjellen" før de løper samme vei ned og inn til mål. Dette blir nok den tøffeste stigningen for de aller fleste. Det spørs om alle smiler like avslappet som Roald Frøskeland når de når toppen.

(Samtlige bilder er tatt av Roald Frøskeland)

MER INFO PÅ LØPETS FACEBOOKSIDE: https://www.facebook.com/events/storvik-gildesk%C3%A5l/juran-ultra/2890904154515650/

LØPETS INSTAGRAM: https://www.instagram.com/juran_ultra/