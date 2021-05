Det var i et felt som bestod av gutter fra 13 til 15 år at det ble løpt så raskt på 600 meter at det holdt til en ny kretsaldersrekord for 14-åringer i Hordaland. Det var gamle Andreas Langhelle som forbedret den ni år gamle rekorden til Henrik Irgens Gravdal. Den nye kretsaldersrekorden lyder på 1:27.08.

Andreas Langhelle representerer TIF Viking.

Ut fra starten var det 15 år gamle Johannes Sandvik Bø som satte opp farten, og det var da også han som spurtet inn sammen med Andreas Langhelle, en spurt som Andreas sikret seg med knapp margin.

Kretsaldersstatistikken føres etter de gamle fylkesgrensene.



I heatet for gutter 13 til 15 år var det Johannes Sandvik Bø som satte opp farten.



Siste del av feltet i den første svingen.

Resultatliste G15 600 meter

Plass Startnr. Navn CAT Cat Pos TEAM Tid 1 492 Andreas LANGHELLE U16B 1 VIK 1:27.08 2 312 Johannes Sandvik BØ U16B 2 FITJ 1:27.44 3 493 Thomas KROHN-HANSEN U16B 3 VIK 1:32.72 3 329 Marius PEDERSEN U16B 4 FITJ 1:32.72 5 430 Øyvind Magnus MORSTØL U16B 5 FYLL 1:34.94 6 488 Gunnar Mo GAUSVIK U16B 6 VIK 1:37.39 7 424 Endre Hartvedt HAUGEN U14B 1 FYLL 1:38.49 8 423 Sebastian SKOGE-NILSEN U16B 7 FYLL 1:47.99



Andreas Langhelle og Johannes Sandvik Bø spurter inn mot mål.



Thomas Krohn-Hansen og Marius Pedersen gjør opp om den siste pallplassen.