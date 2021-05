Tekst og bilder: Anne Woldmo

Vera Nystad (75) klinket til i de tunge bakkene rundt vakre Oggevann, og knuste sin egen verdensrekord. Den nye rekorden er på 3.48.37, og Kondis gratulerer med fantastisk ny rekord satt i en løype som krever sin kvinne (og mann).



Les om Vera Nystads gamle rekord i 75-årsklassen her: Vera Nystad satte ny verdensrekord på maraton i Ålesund

"Verdensrekorder"

Det var over 100 påmeldte, med en liten overvekt på halvmaraton. Fordi Steinsland Bygdemaraton er det eneste av sitt slag i verden, har arrangørene kommet frem til at enhver løyperekord her er "verdensrekord". I år ble det "verdensrekorder" på begge distansene, både på herre- og damesiden. Det var et perfekt løpevær, og den første starten gikk allerede kl 9 for helmaraton. Deretter var det start kl 10 og 11 for helmaraton, og kl 11 og 12 for halvmaraton.





På Steinsland Bygdemaraton er det ikke følgebiler, men følletraktor!



Klart for start kl 12 for halvmaraton.

Tett på halvmaraton

På halvmaraton var det de tre herrer Kristoffer Pettersen (1.18.14), Jonny Stenvold (1.18.17) og Simon Knutsen (1.18.25), alle fra Kristiansand Løpeklubb, som løp inn til pallplass. Dette var et utrolig skue på oppløpet, med tre ekstremt tette målpasseringer.

På halvmaraton var det Julika Fidjeland fra Kristiansand som vant med 1.41.38, deretter kom Ellen Tellefsen inn på 1.44.10, og Julie Stensvold avsluttet pallen med 1.46.12.

Start kl 10 for helmaraton.

Klare maratonvinnere

Helmaraton var også svært spennende, dog ikke like tett mellom de tre herrer på toppen som i halvmaraton. Robert Bue fra Marnardal IL vant med 2.47.27, mens Jørgen Solli-Olsen fra Kristiansand Løpeklubb tok ndreplass med 2.58.34. Tredjeplass gikk til Kim H. Bertheussen (Team Tri Fam) som løp inn til 3.00.31.

Helmaraton kvinner ble vunnet av sterke Ingrid Ukkelberg fra Maranardal IL på 2.53.32, mens Anne Marie Karlsen løp inn til 3.15.48, og pallen ble avsluttet med Anne Lill Larsen (MHI Friidrett) med 3.45.42.



Vinnere helmaraton Ingrid Ukkelberg og Robert Bue

Humor og løpeglede





Fylkesordfører Arne Thomassen mottar sin utmerkelse fra Odd Gunnar Tveit



Kondis deltok med en løpende utereporter/fotograf, så det ble dessverre ikke bilder av alle vinnerne - undertegnede håper på tilgivelse, og lover at det skal bli gjort en bedre jobb neste år! Store gratulasjoner til alle vinnerne, og tusen takk til familien Tveit og alle frivillige som nok en gang gjorde dette til en uforglemmelig lørdag på vakre Steinsland Bygdemaraton.



Verdens hyggeligste vertskap Odd Gunnar og Sigrun Tveit.



Neste år er det 10 års jubileum, og undertegnede anbefaler alle å bli med og løpende feire Steinsland Bygdemaraton og alle de flotte folkene som står på hvert år og leverer en løpsfest av dimensjoner!



