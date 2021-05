Postene gir differensiert poeng, og deltakerne skal gjennomføre så mange poster man rekker på 2 timer. Det kan maksimalt oppnås 100 poeng.

På hver post står det opplyst hva man skal gjøre, samt en person som gir et stempel for gjennomført oppgave. Oppgavene er varierte med alt fra push-ups til bading i Sagtjernet såvel som i Glomma.



Hindere ved Elvis. (Arrangørfoto)

Totimers innsats

Det er ikke tillatt å bruke noen form for fremkomstmidler, men du kan delta alene eller som en gruppe. Start og mål er på Terningen Arena med registering mellom 10.00 og 11.00, og målgang før 13.00. Anslått lengde som må tilbakelegges for hele runden er anslått til mellom 8 og 12 km. Rebus/hinderløpet er åpent for alle uten nedre aldersgrense.