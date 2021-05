Lørdag

Det var trønderne som var best da det i dag var EM-uttaksløp på sprintdistansen i Bergen. I området rundt Nygårdshøyden var det Håvard Sandstad Eidsmo og Ingeborg Eide som var klart best:

- Jeg har gjort noen feil, i hvert fall på 2. post. I tillegg er jeg usikker på farten, men det var overraskende bra egentlig, sa førstnevnte da han gikk i mål på et tidlig startnummer.

Fjorårets vinner av Kongepokalen hadde liten grunn til å være urolig over sin egen fart gjennom gatenettet, og kunne til slutt konstatere at Dag Blandkjenn – på andreplass – var hele 40-tallet sekunder bak. Fjorårets norske mester på knockout sprint, Håkon Jarvis Westergård, som var tilbake i sin hjemby for å løpe om en plass på EM-laget, ble nummer 3. Med den fasiten i hånden etter ett av to uttaksløp, kan ikke Sandstad Eidsmo gjøre annet enn å smile:

- Jeg er fornøyd, konstaterte han.

Ingeborg Eide hadde også grunn til å være fornøyd etter dagens løp i finværet i Bergen: - Jeg hadde mye «hodet i kartet», stort fokus på det tekniske og litt dårlig flyt. Men jeg gjorde ingen store feil, oppsummerte løperen fra Byåsen. En nesten feilfri Eide var halvminuttet kjappere enn Ingrid Lundanes – på andreplass. Emma Arnesen – på 3. plass – var ytterligere 4 sekunder bak dagens vinner:

- Det var gøy å løpe i en artig og utfordrende løype, smilte Eide.

Søndag

Det var samme arena og samme område da det for andre dag på rad var EM-uttak på sprintdistansen på Nygårdshøyden i Bergen. Det viste seg også å bli de samme to løperne på toppen av listene i henholdsvis herre- og dameklassen. Men Håvard Sandstad Eidsmo – som var klart best i går – måtte slite mer for å holde unna i dag:

- Som i går har jeg gjort noen småfeil, og er igjen usikker på farten. Men jeg kan ikke si annet enn at jeg er fornøyd, sa Freidig-løperen etter å ha stemplet i mål.

- På et sted tapte jeg kanskje 10 sekunder, fordi jeg ikke så en mur. Det var dårlig, ellers var det et bra løp, fortsatte den fotrappe trønderen – og la til:

- Jeg gleder meg til EM.

Med to seire av to mulige, er det ikke å forskuttere for mye. I dag var det imidlertid små marginer. Andremann, Håkon Jarvis Westergård, var bare sekundet bak Sandstad Eidsmo, og Karl Fremstad – på 3. plass – var bare 2 sekunder bak dagens vinner. Det skilte bare 10 sekunder mellom de seks beste i herreklassen i dag.

I dameklassen var Ingeborg Eide derimot utilnærmelig nok en gang:

- Jeg hadde bedre flyt teknisk i dag. Fysisk var jeg kanskje litt mer sliten, men klarte likevel å holde trøkket bra hele veien til mål, oppsummerte hun etter løpet.

Et løp hvor hun var over halvminuttet bedre enn Ane Dyrkorn – på andreplass. Lillesøster Eide – med Ragnhild til fornavn – kompletterte pallen, da hun var 44 sekunder bak storesøster i mål. Ingeborg Eide kan etter helgens innsatser rette blikket mot Sveits og EM fra 13. – 16. mai.

- Jeg løp EM også i 2018, men i år er jeg mye bedre forberedt og har større forventninger.

Det norske EM-laget blir offentliggjort mandag 3. mai. Troppen drar til Sveits fredag 7. mai for å delta i det sveitsiske mesterskapet i sprint, før det blir mestersapsalvor 13. mai.

Kilde: Norsk orientering

Resultater lørdag

D 21-E, 3 170 m:

1) Ingeborg Eide, Byåsen IL, 14.04,

2) Ingrid Lundanes, NTNUI, 14.34,

3) Emma Louise Arnesen, NTNUI, 14.38,

4) Malin Sandstad, Bækkelagets SK, 14.51,

5) Ragnhild Eide, Byåsen IL, 14.56,

6) Kristine Fjellanger, Varegg Fleridrett, 14.59.

H 21-E, 3 590 m:

1) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 12.45,

2) Dag Blandkjenn, Kristiansand OK, 13.26,

3) Håkon Jarvis Westergård, Tyrving IL, 13.34,

4) Lukas Liland, Nydalens SK, 13.41,

5) Emil Ahlbäck, Fossum IF, 13.45,

6) Trond Einar Moen Pedersli, OL Trollelg, 13.50.

Resultater søndag

D 21-E, 2 850 m:

1) Ingeborg Eide, Byåsen IL, 12.36,

2) Ane Dyrkorn, NTNUI, 13.14,

3) Ragnhild Eide, Byåsen IL, 13.20,

4) Ingrid Lundanes, NTNUI, 13.22,

5) Lene Berg Hanssen, Byåsen IL, 13.25,

6) Lone Brochmann, Nydalens SK, 13.32,

6) Kristine Fjellanger, Varegg Fleridrett, 13.32.

H 21-E, 3 500 m:

1) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 13.05,

2) Håkon Jarvis Westergård, Tyrving IL, 13.06,

3) Karl Fremstad, Tyrving IL, 13.07,

4) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 13.12,

5) Lukas Liland, Nydalens SK, 13.14,

6) Jørgen Baklid, NTNUI, 13.15.