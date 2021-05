Denne helgen startet Bedriftsidrettens «Ti på topp» over hele landet. Dette er en turkampanje som tilbyr deltakerne ulike turmål på mange ulike steder i landet, der deltakerne får registrere turmålene sine i en app. Dette blir så en resultatliste som kan trigge konkurranseinstinktet for mange. Men det viktigste er å få folk i aktivitet, samt å vise frem alle de mange fine turene som man kan ta her i landet.

I Bergen er det Trudi Aaltvedt i Bedriftsidretten Vestland som styrer den lokale Ti på topp-kampanjen. Helt siden desember har hun lansert turmål, ett om gangen, for å skape forventning og blest om årets aksjon. Fjorårets aksjon var veldig populær, det ble i alt gjennomført 22.186 turer fordelt over 849 deltakere, noe som gir et gjennomsnitt på 16 turer for hver deltaker.

Og årets aksjon blir sikkert like populær, for siden starten i går har det blitt registrert 465 turer og 692 påmeldte. Og de to aller ivrigste deltakerne har tatt 18 turer hver.

Men Trudi Aaltvedt er spesielt stolt over at de i Bergen hadde en egen aksjon i vinter.

– Vi hadde en egen vinteraksjon her i Bergen, "Ti på Topp Vinter -se lyst på livet". Dette var en turkonkurranse som ønsket å forebygge vinterdepresjon.

Tanken her var at vinterdepresjon er noe som kan oppstå når man får for lite dagslys og beveger seg for lite.

– Vi tror at dagslys og mosjon gjør oss bedre rustet mot vinterdepresjoner gjennom vinterhalvåret. Selv korte turer i naturen demper stress og bekymringer, og får oss i bedre humør.

Det finnes etter hvert flere tilbud av denne type, der man går tur til ulike turmål og registrerer disse i en app med gps-kontroll av stedet. Stolpejakten er en av de største i denne sammenhengen. Men Ti på topp er spesielt tilpasset bedriftene siden deltakerne kan registrere seg som del av et bedriftslag, og dermed får lagfølelse på arbeidsplassen sin.

Ti på topp er en turkampanje som er levert i samråd med kommunale smittevernmyndigheter i området hvor turmålene befinner seg. Grunnet koronasituasjonen er turkampanjen digital og alle turbeskrivelser og kart er tilgjengelig i Ti på Topp-appen.

Se mer om Ti på topp:



Deltakerne oppfordres til å ta bilder fra turene sine. Her er et bilde som er tatt i dag fra Hausdalshorga, som er et av turmålene i årets Ti på topp. Fotograf: Mona Godøe.