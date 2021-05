- Nydelige godværsdager fra tirsdag til torsdag for alle som gjennomførte dette 3. løpet i karusellen, skriver Jan R. Hansen i Terrengutvalget etter 3. løp i årets karusell i Kristiansand.



Tredje løp ble arrangert fra Konsgård, på Lund øst for Otra, i dagene 27.-29. april med løyper på 2,7 og 5,5 km. Med 1005 deltakere ble det rekord for året, og radvis nærmer man seg "normale" deltakertall igjen.

1. løp:

Terrengkarusellen åpnet med 790 deltakere på Sparebanken Sør-løpet

2. løp:

Folk strømmer tilbake til karuselløpene etter en meget redusert fjorårssesong





Jan R. Hansen har sendt denne rapporten:

Terrengkarusellen fortsetter fremgangen med flott løp - 1005 på NorgesEnergi-løpet!

Denne løypa debuterte som Aktivitetstur sist høst, og turen bar da navnet Kongsgård/Ringåsen. Etter starten ved gamle Kongsgård Varehus har løypa kontakt med Prestebekken og Vollebekken, før den etter Donn-huset følger Rulleskiløypa til inngangen av Vest-Agder Fylkesmuséum, tar seg rundt litt i dette området, før den returnerer via ARA-avd. ved Sørlandet Sykehus.

Flere av løperne meldte at de også kombinerte løpet med «Ti på topp»-tur til Ringknuten.



Både av hensyn til parkering, smittevern og deltak­erne selv fortsatte vi det fleksible og populære oppleg­get, der løpet kunne gjennomføres innenfor en 3-dagers periode (tirsdag-torsdag), med egenregistrering på nettet, eller bli registrert i mål direkte, i tidsrom­mene der Utvalget er til stede, onsdag kl. 15-18, og torsdag kl. 12-18.

Selv om løypa er litt utypisk for karusellen, med ganske lite skogsterreng og masse lettløpte partier, fikk Utvalget mye ros fra løperne ved målgang. Ekstra mange noterte seg med egen tid, og dette gjør det jo langt artigere for alle de andre.







Foreløpig telling viser et deltakertall på hele 1005, flere enn forrige uke, og igjen har vi jenteflertall, 509 jenter og 496 gutter. Tydeligvis syntes en god del at en tur på snaut 3 km ble en litt for puslete treningsøkt, så hele 268 satset på 2 runder, en soleklar rekord i andel (26,7 %) for milslukeren.

Som et ledd i gradvis opptrapping til normaltilstand kunne Utvalget by på bananer denne gangen, som ble høyt verdsatt av alle deltakerne.

1208 ulike løpere har til nå vært med på minst ett av løpene. Vi gleder oss til fortsettelsen! Meget godt arbeid igjen av Terrengutvalget, for et stort antall deltakere som setter enorm pris på at arrangementene kan bli gjennomført!

De beste tidene, uansett alder, hadde følgende løpere (med forbehold at tidene var egentatte):

2,7 km

Anne Haaland Simonsen (10:33)

Anne Kari Borgersen (10:53)

Amalie Heisel Westgaard (11:50)

Elisabeth Gill (11:58)

Selma White (12:05).

Finn Kollstad (9:11)

Anders Bergan (10:20)

Tim Erik Olsen (10:26)

Håkon Arne Helleseng (10:32)

Jens Christian Iglebæk (10:32).

Milslukeren

Hilde Frafjord Follesø (25:00)

Torunn Birkeland Bakken (27:02)

Inger Helen Tørum (27:09).

Jørgen Solli Strøm-Olsen (20:38)

Jan Askland (22:02)

Kenneth Sløgedal (22:49).



Nytt løp 4.- 6. mai:

Bankløypa 3,6 km (Milsluker 7 km).

Se info om løypa og annet HER





Løype fra Olsens Stykke i Baneheia.

