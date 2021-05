Løpemannen vår har blitt et samleobjekt. I høst og vinter løp han alene mot mål under Kondisøpet. Nå har han stor tro på at han igjen snart kan løpe sammen med andre.



Samlemedaljen: Høsten og vinterens samlemedalje som ble sendt ut til alle de som fullførte alle fem distansene i Kondisløpet så slik ut. Medaljen for hver distanse var noe mindre og hadde ikke distansene skrevet på veien.

Det er terminlisteredaktør og journalist i Kondis, Bjørn Johannessen som er kunstneren bak medaljedesignene våre. Bjørn har hatt flere foto- og maleriutstillinger og tok utfordringen med å lage medaljedesignet på strak arm.

Samlemedaljen for våren har et helt nytt design som vi vil avsløre om ikke lenge. Den vil avvike fra distansemedaljen både i form, og størrelse.



Nytt design på T-skjortene: Det nye medaljedesignet preger også designet på T-skjortene. Slik er de nye T-skjortene for våren 2021. Du kan velge mellom en rekke farger. Dette er tekniske T-skjorter med god passform og materiale.

Medaljen og T-skjorten kjøpes når du melder på en av distansene i Kondisløpet. Her kan du lese mer om de ulike distansene i Kondisløpet og melde på om du vil. Medlemmer i Kondis får 40 kroner i rabatt på distanser under 21 km og 80 kroner i rabatt på distanser fra og med 21 km og oppover. Er du ikke medlem i Kondis kan du melde deg inn her. Deltakere i Kondisløpet får 100 kroner i rabatt på innmeldingsprisen om de oppgir Kondisløpets rabattkode under innmeldingen. Denne er 120.

Det er store vinnersjanser i Kondisløpet. Totalt har vi fått inn 40 premier som skal fordeles i årets løp. 10 av premiene går til vinnerne på de ulike distansene, mens de 30 andre er uttrekkspremier. De som melder på med Team Kondis som lag, blir med i trekninger av premier fra Team Kondis sin profileringsbutikk. Her kan du lese mer om premiene du kan vinne.