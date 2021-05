Etter helgens EM-uttaksløp på sprintdistansen har landslagssjef Janne Salmi – sammen med nyansatt landslagstrener Anders Nordberg – tatt ut laget til EM i Sveits fra 13. – 16. mai. Til dette som er tidenes første rene sprint-EM er det 8 mesterskapsdebutanter i den norske troppen, noe som i stor grad kan tilskrives at det er drøye halvannet år siden forrige mesterskap (VM i Østfold sommeren 2019).

Det norske laget drar til Sveits – for å forberede seg til mesterskapet som skal arrangeres under strengt smittevern – allerede på fredag. Første øvelse i sveitsiske Neuchâtel er sprintstafetten. Det norske laget i denne øvelsen, hvor laget utgjøres av to damer og to herrer, blir tatt ut først nærmere mesterskapet.

Program:

Torsdag 13. mai – sprintstafett

Fredag 14. mai – knockout sprint kvalifisering

Lørdag 15. mai – knockout sprint finaler

Søndag 16. mai - sprint

Hjemmesiden til mesterskapet

Norges lag:

Damer

Emma Arnesen, NTNUI

Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL

Lene Berg Hanssen, Byåsen IL

Ane Dyrkorn, NTNUI

Ingeborg Eide, Byåsen IL

Ragnhild Eide, Byåsen IL

Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF

Ingrid Lundanes, NTNUI

Reserver:

Kristine Fjellanger, Varegg

Lone Brochmann, Nydalens SK

Herrer

Dag Blandkjenn, Kristiansand OK

Kasper Fosser, Heming Orientering

Audun Heimdal, NTNUI

Eskil Kinneberg, Raumar OL

Lukas Liland, Nydalens SK

Håvard Sandstad Eidsmo, SPK Freidig

Gaute Steiwer, Fredrikstad SK

Håkon Jarvis Westergård, Tyrving IL

Reserver:

Jørgen Baklid, NTNUI

Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI

Kilde: Norsk orientering