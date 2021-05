IL Tjalves Mikkel Bakken, som fortsatt er 15 år, forbedret rekorden for 16-17 åringer med ti sekunder til 14.59 i samme felt som Karoline Bjerkeli Grøvdals mye omtalte løp. Den gamle rekorden ble satt av 17-åringen Jørgen Bye Brevik, Strindheim IL tilbake i 2008. Mikkel som i fjor løp for SK Vidar stod med 15.21 fra Norgesløpet i fjor høst som tidligere PB. På bane har unggutten 15,26,33 fra Kvalheimmila på Bislett i fjor.



To klasserekorder for Ina

Runars Ina Halle Haugen som har flere måneder igjen før hun fyller 18 år, forbedret den ett år gamle klasserekorden med nesten halvminuttet da hun løp inn som 6. beste dame med 16.28 i Sør-Odal. Både Emilie Moe, SK Vidar og Mari Roligheten Ruud, IL Runar løp på 16.57 i fjor. Det var likevel ikke personlig bestenotering for Ina Halle Hugen som løp på 16.14 i Perseløpet på Sand i fjor sommer, og Simen Halles lillesøster står dermed med aldersrekorden i to klasser på distansen.





Ine Halle Haugen mot mål på Rekordløpet lørdag. (Foto: Samuel Hafsahl)



