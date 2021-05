Dette siste året har vært veldig spesielt og utfordrende når det gjelder å gjennomføre arrangement. På grunn av usikre tider og stadige endringer valgte Kondis på våren i fjor å ikke utgi noen bladutgave av terminlista.



I år håper vi derimot at situasjonen vil bli bedre og muligheten for å gjennomføre arrangement vil øke utover sommeren og høsten. Vi har derfor valgt å utgi terminlista i bladform i år. Om enn i en noe forenklet og mer kortfattet versjon enn normalt.



Kondis nr. 4 - 2021 er bladutgaven av terminlista til Kondis og kommer som vedlegg til Kondis nr. 3 som blir sendt ut til alle medlemmer av Kondis. Er du ikke allerede Kondis-medlem, er det bare å bli det!



Meld deg inn i Kondis og få ni årlige nummer av bladet pluss mange andre medlemsfordeler!



Bladet ligger allerede ute på MIN SIDE

De som er medlem, kan også lese årets Kondis-utgaver i digital versjon fra MIN SIDE på kondis.no. Er du ikke medlem, vil du fra samme sted få lest de første sidene.



TIDLIGERE UTGAVER AV KONDIS

Kondisutgivelser fra 1999 til 2021 kan du se og lese smakebiter herfra.



Terminlista på kondis.no

På grunn av de usikre tider og stadige endringer, så vil det fremdeles forekomme både flytting og avlysning av arrangement. Vi prøver å holde terminlista på kondis.no så oppdatert som mulig med det som forekommer av endringer, men trenger i enda større grad enn tidligere hjelp og tips fra arrangører og lesere om feil og mangler.



Vi blir derfor veldig glade for tips om dere vet om endringer. Send i så fall en mail til kondis@kondis.no





Terminlista til Kondis inneholder oversikt over mosjonsløp, sykkelritt og multisport/triatlon. (Foto: Bjørn Johannessen)

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957