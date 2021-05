15.–17. mai inviterer Idrett Uten Alkohol og Edru Livsstil Sporty til virtuelt løp med mange flotte premier. Alle deltakere har like sjanser til å stikke av med de gjeveste premiene. Er du påmeldt innen 14. mai kl. 14, er du nemlig garantert et lodd i loddtrekningen.



Det vil i tillegg være premier til de tre beste også. Da med medaljer i valørene gull, sølv og bronse.



De fire løpsdagene kan du løpe 3, 5, 10 og 21,1 km. Og du kan selvfølgelig løpe alle distansene hvis du vil. Det blir kvinne- og herreklasser, og for at alle skal kunne konkurrere likt med hverandre rangeres resultatlistene etter WMAs aldersgradering.



Det er gratis å delta, men du må melde deg på seinest 14. mai kl. 14. Etter at du er påmeldt, får du startnummer tilsendt på mail.



Meld deg på her



Registrering på Strava

Du kan løpe akkurat når og hvor du vil, men løpet må registreres på Strava. Det er fordi ulike klokker og applikasjoner tolker GPS-signaler forskjellig, så hvis alle kjører loggene sine gjennom en og samme merkeuavhengige tjeneste – nemlig Strava – øker sjansene for at alle har løpt bortimot like langt.



Les mer om Søttendemailøpet, påmeldig og registrering av resultater på arrangementets nettside



