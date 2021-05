Strekningen fra Tungenes fyr og opp til Randabergfjellet er en tøff løype, men likevel noe som de fleste kan klare å gjennomføre, mener arrangørene i Grødem Runners.



Starten går mellom kafeen og fyrvokterboligen på Jærens nordspiss. Tungenes fyr er, uansett vær og vind, verdt et besøk. Det er sjeldent vindstille og i kombinasjon med sjø og berg er det en flott plass å ha starten på et mosjonsløp.



(Saken fortsetter nedenfor bildet)

Tungenes fyr hvor starten på Randabergfjellet Opp vil gå 20. juni. (Foto: Ove Sveinung Tennfjord / Randaberg Kommune)



Løpsbeskrivelse

Randaberget Opp starter kl 12:00 søndag 20. juni. Ut fra start er det 400 meter grussti før løypa går videre på asfalt og sykkelsti. Herfra er det en liten helling oppover til du passerer Randaberg Golfklubb. Fra golfklubben går det en flott sykkelsti helt til det nærmer seg 3 km og siste innspurt opp til toppen av Randabergfjellet. Dette er løypens raskeste strekning, og dersom det blåser fra nord/nordvest får man god medvind på dette strekket.



(Saken fortsetter nedenfor bildet)

De første 400 meterne etter start fra Tugenens fyr går på denne grusveien. (Foto: Ove Sveinung Tennfjord / Randaberg Kommune)

Når du nærmer deg fjellet, og har Sandestranden på høyre hånd, tar løypa av til venstre. Herfra er det motbakke hele veien til mål. Løypa går rundt Randaberggeilen til du er framme ved det siste strekket opp til Randabergfjellet. Først går det litt slakt oppover, før de siste meget bratte og krevende 100-200 meterne. Dette er et eget Strava-segment hvor løpere som har noe krutt igjen i beina garantert kan sette rekorder.

(Saken fortsetter nedenfor kartet)

Løypekart for Randabergfjellet Opp.



Når du passerer porten til Randabergfjellet er målstreken nådd, rett ved Friluftslivets hus. Da har du løpt 3,4 km og kommet til ett av Randabergs høyeste punkt. Det er flere gode muligheter for publikum å heie langs løypen, eller man kan oppleve det hele på fjellet. Herfra er det god utsikt mot sykkelstien, der deltakerne kommer løpende. Det blir medalje til alle som fullfører løpet.



Høydeprofil for Randabergfjellet Opp.



(Saken fortsetter nedenfor bildet)

Randabergfjellet. Målgang blir like ved det store hvite bygget til venstre i bildet. Start er oppe til høyre i bildet. (Foto: Ove Sveinung Tennfjord / Randaberg Kommune)



Det er Grødem Runners, i samarbeid med PS Selskapsutleie AS, som står som arrangører.



Påmeldingen har åpnet og kan gjøres her



Mer informasjon om løpet finner du på arrangementets nettside



Barneløpet Randabergfjellet Rundt

I forbindelse med Randabergfjellet Opp arrangeres det samme dag også barneløpet Randabergfjellet Rundt. Dette har start kl. 13:30 - altså 1,5 timer etter starten på Randabergfjellet Opp og etter at premieutdelingen for dette er foretatt oppe på fjellet.



Distansen for barneløpet er på ca. 650 meter og løypa følger turstien rundt fjellet. Målgang er i sørenden av parkeringsplassen. Dette er en fin løype i flotte omgivelser. Blir det litt langt er det fullt lov å ta seg en liten pause underveis.



Barneløpet er uten tidtaking, det er gratis å delta og det blir medalje til alle som gjennomfører.



(Saken fortsetter nedenfor kartet)

Løypekart for barneløpet Randabergfjellet Rundt.



Høydeprofil for barneløpet Randabergfjellet Rundt.



Mer informasjon om løpet finner du på arrangementets nettside



Komplett innbydelse som PDF-fil



Her er en gruppe løpere fra oppe på fjellet, midt i det som blir løypa til barneløpet. Bak er utsikt nordover mot fyret hvor starten går. (Foto: Bjørn Tagliano Erdal / Duper Film)