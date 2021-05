Både Meraf Bahta og Sarah Lahti har i år vist god form, sistnevnte ved å sette svensk rekord på 5 km i Be(AT) Your Best i Frankrike 24. april. Da løp hun på 15.22, noe som betød at hun kunne løpe bare 22 sekunder seinere per 5 km dersom hun skulle klare OL-kravet.

I feltet i Stockholm 4. mai var det også med en rekke sterke kenyanske kvinner, og sjøl om forholdene var heller hustrige med bare 5 varmegrader, var farten i feltet god. Meraf Bahta åpna hardest av de to svenske og passerte halvveis på 15.34, mens Lahti hadde passering på 15.42 og lå akkurat på den farten hun trengte for å klare kravet på 31.25.

Mens Batha holdt samme fart også på siste halvdel og kom i mål på 31.08,05, løp Sarah Lahti med negativ splitt. Hennes siste 5 km gikk på 15.29, og sluttida ble 31.11,12. Dermed ble det pers og OL-billett på begge og svensk rekord på Batha.

Nå på lørdag skal Karoline Bjerkeli Grøvdal prøve på det samme kravet på 10 000 m på Bislett. Der vil hun antakelig løpe alene, men ha hjelp av lyshare. Med tanke på verdensrekordformen Bjerkeli Grøvdal viste sist helg, så skal hun være bedre enn de to svenske jentene, men mye kan skje på en 10 000 m, og fordelen av å løpe i felt skal ikke undervurderes.

I Stockholm var det hele seks kvinner – alle fra Kenya – som løp under 30 minutter. Sheila Kiprotich vant på 30.45,81. Alle de 14 som kom til mål, satte ny pers.

På herresida var det to heat, og åtte mann løp under 28 minutter. Belgiske Isaac Kimeli vant på 27.22,70 foran sju kenyanere. Samuel Russom ble beste svenske på tiendeplass med 29.00,83.





Sarah Lahti etter at hun satte svensk rekord på 5 km 24. april. Nå ble det også OL-billett. (Foto: Asics)



Kvinnor K 10 000 m 1 Sheila Kiprotich 90 KEN 30:45. 81 PB 2 Joan Chelimo 90 KEN 30:46. 51 PB 3 Eva Cherono 96 KEN 30:49. 23 PB 4 Irene Cheptai 92 KEN 30:51. 39 PB 5 Daisy Cherotich 97 KEN 30:54. 46 PB 6 Dorcas Kimeli 97 KEN 30:55. 90 PB 7 Meraf Bahta 89 Hälle IF 31:08. 05 PB NR 1 SWE AT 8 Vivian Chepkurui 94 KEN 31:09. 42 PB 9 Fancy Chemutai 95 KEN 31:10. 20 PB 10 Violah Lagat 89 KEN 31:11. 09 PB 11 Sarah Lahti 95 Hässelby SK 31:11. 12 PB 2 SWE AT 12 Miriam Dattke 98 GER 31:33. 77 PB 13 Feliciana Jepkoesgei 01 KEN 32:13. 97 PB 14 Samrawit Mengsteab 90 Hälle IF 32:33. 48 PB 5 SWE AT Gelete Burka 86 ETH DNF Angelica Strandberg 96 Spårvägens FK DNF