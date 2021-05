Stevnet i Trondheim var åpent for alle mellom 13 og 19 år, toppidrettsutøvere, samt utøvere over 20 år som er bosatt i Trondheim kommune. Det ble delt inn i heat etter oppgitt forventet sluttid.



Kjempeløp av Kristoffer Sagli

Det siste heatet ble lagt opp til at 19 år gamle Kristoffer Sagli skulle klare kvalifiseringskravet til U20 EM. Kravet er 8:23. Haren fra Team Trøndelag, Mathias Flak, skulle åpne litt bak skjema (til 8:23). Det ble etter hvert mange med på rekka bak haren, og hele seks løpere endte opp med gode personlige rekorder. For 19-åringen Sagli gikk det som man håpet, da han krysset målstreken på andreplass med tiden 8.20,53! U20 EM arrangeres i Tallin (Estland) 15.-18. juli.



Sterkt av Mathias Flak

EM-klare Sagli klarte kravet, men den som vant heatet på 8:19,74 var Mathias Flak (21) fra Steinkjer FIK. Med andre ord, haren holdt helt til mål. Det som gjorde prestasjonen enda litt mer imponerende, var at han løp som hare også i heatet i forkant! Flak har tidligere løpt 8.11,84 på 3.000 meter (juni 2020), og har såpass gode tider som 14.13 på 5.000 meter og 29.41 på 10.000 meter.





Ebrahim Abdulaziz (189) foran Sondre Rishøy (185), Sverre Solligård (186) og Halvor Nymoen Winberg (188). Mathias Flak og Kristoffer Sagli lå noe lengre frem. (Foto: Kjetil Brenno Gagnås)

Tunge forhold for jentene

Mens mange av guttene perset, fikk jentene dessverre veldig tunge forhold i heat 1. Her klarte man heller ikke å skaffe noen harer, slik at mange endte opp noen sekunder bak pers. Raskest på dagens 3.000 meter ble Hanne Mjøen Maridal (24) fra Strindheim IL, på tiden 9.41,40. Hennes bestenotering på distansen er 9.28,49, som hun løp under åpningsstevnet i Trondheim i april i år.





Startskuddet har akkurat gått for jentene. Hanne Mjøen Maridal, Strindheim IL (192) vant foran Grethe Tyldum, Steinkjer FIK (197) og Alma Eir Kolberg Hakonardottir, Verdal Friidrettsklubb (rød trøye). (Foto: Kjetil Brenno Gagnås)

Bra deltagelse og mange gode tider

Det ble generelt sett et veldig godt arrangement, med hele 77 påmeldte løpere, samt harene Mathias Flak, Henrik Nordtug og Magnar Lundberg. Stevnet var som nevnt innledningsvis, avgrenset til utøvere i Trondheim kommune, samt U20 i Trødnelag og toppidrett. Dette i henhold til koronaregler.



Neste løp på stadion blir KM i langdistanse på 17. mai. Der blir det 10.000 meter for herrer, 5.000 meter for kvinner og 600 meter forøvelse for begge kjønn.

Nr Heat 1 Født Klubb Tid 1 Hanne Mjøen Maridal 1996 Strindheim IL 9.41,40 2 Grethe Tyldum 2001 Steinkjer FIK 9.58,38 3 Alma Eir Kolberg Hakonardottir 2006 Verdal Friidrettsklubb 10.10,92 4 Ingrid Helene Nyhus 1997 Strindheim IL 10.11,03 5 Synnøve Antonsen Torp 1999 Ranheim IL 10.22,43 6 Ingrid Wollan-Benum 2007 Byåsen IL 10.26,65 7 Emilie Solheim Johnsen 2007 Strindheim IL 10.43,01 8 Hannah Judithe Erikssen 1998 Strindheim IL 10.57,20 9 Nora Ytterhus 2006 Rennebu IL 11.24,36 10 Marlin Haavengen 2000 NTNUI 11.25,06 11 Frida Wangberg Lund 2008 Nybrott 11.31,63 Ida Waldal 2004 Hommelvik IL DNS Kristina Axelsson 1999 Strindheim IL DNF Heat 2 1 Joakim Skadal 2001 Tjøme IL 9.51,26 2 Bernt Emil Finserås Rognes 2001 Utleira IL 10.05,84 3 Kristian Holmgaard 2006 Trondheim Triatlonklubb 10.29,93 4 Jostein Steffensen 1996 Steinkjer FIK 10.35,69 5 Rune Aasland 1996 Sandved IL 10.41,29 6 Hans Petter Madsen 1998 NTNUI 10.50,22 7 Stein Ove Erikstad 1965 Rindal IL 11.06,14 8 Olav Arnold Sødal 2005 Kyrksæterøra IL 11.19,51 9 Simon Skjølstad 2003 Kyrksæterøra IL 11.23,86 10 Kristian Hyttnes Sødel 2006 Kyrksæterøra IL 11.25,67 11 Simon Risanger 1993 NTNUI 11.33,50 12 Jon Isak Kalnes 1991 O.I.L 11.51,01 13 Vebjørn Prigge 2008 Nybrott IL 11.54,28 14 Tore Gerhardsen 1978 TDM 12.09,53 Heat 3 1 Eskil Høien 2004 Trondheim Triatlonklubb 9.35,21 2 Ole Daniel Prigge 2005 Nybrott IL 9.38,05 3 Eskil Frøisland 2000 NTNUI 9.42,28 4 Olaf Bentzen 1994 Rindal IL 9.49,86 5 Sondre Svarholt 2006 Stadsbygd IL 9.54,86 6 Ingemar Reilstad 1996 9.54,87 7 Arild Øygard 1996 Jølster IL 9.57,78 8 Jan Sandstad Næss 1991 Mosvik IL 9.58,83 9 Mathias Leroyer 2008 Strindheim IL 10.12,68 10 Martin Dorber 1990 Strindheim IL 10.24,36 11 Børge Godejord 1989 Q-Free 10.39,51 Heat 4 1 Simen Holen 2001 Steinkjer FIK 9.09,39 2 Sven Nevin 2007 Strindheim IL 9.10,36 3 Markus Hauge-Espelien 1986 Rindal IL 9.13,07 4 Knut Ødegaard 1975 Bratsberg IL 9.13,98 5 Tobias Uttakleiv Frantzen 2003 Kvæfjord IL 9.14,77 6 Vegard Ressem 1995 Bratsberg IL 9.14,89 7 Erik Kårvatn 2003 Rindal IL 9.17,08 8 Jonas Ressem 1995 Bratsberg IL 9.31,47 9 Ola Skjølberg 1993 Svorkmo NOI 9.36,01 10 Knut Tromsnes 1995 Sør-Vekkom Lauparlag 9.38,59 11 Ola Balestrand 1982 Rindal IL 9.39,42 12 Michael Brian Watts 1988 Strindheim IL 10.03,52 Tobias Bøgeberg 1999 Ranheim IL DNS August Bertheussen Falkanger 2002 Byåsen IL DNS Henrik Nordtug 1987 Steinkjer FIK Fartsholder Heat 5 1 Øyvind Ytterhus Utengen 1989 Bratsberg IL 8.39,97 2 Aleksander Børstad Simonsen 2002 IL BUL-Tromsø 8.46,55 3 Kristian Riseth Hammer 1989 Svorkmo NOI 8.48,31 4 Jo-Inge Sandvik 1993 Svorkmo NOI 8.49,43 5 Lars Svorkdal 2005 Svorkmo NOI 8.52,63 6 Sivert Laukli 1999 NTNUI 8.56,88 7 Håkon Moe Berg 2006 Kyrksæterøra IL 9.01,35 8 Mathias Lillehagen 2002 Aure IL 9.03,03 9 Hans Petter Mathisen 1991 NTNUI 9.03,27 10 Oscar Ovanger 1995 NTNUI 9.04,15 11 Sigurd Egeland Valseth 2005 Verdal Friidrettsklubb 9.15,42 12 Håvard Vaeng Bernhardsen 2000 IL BUL-Tromsø 9.15,80 Anders Nyhus Røsbjørgen 2002 Klæbu Løpeklubb DNS Magnar Lundberg 1997 Hommelvik IL Fartsholder Heat 6 1 Mathias Flak 1999 Steinkjer FIK 8.19,74 2 Kristoffer Sagli 2002 Aure IL 8.20,53 3 Simen Ellingsdalen 1996 Steinkjer FIK 8.27,95 4 Sigurd Paulsen Vie 2001 NTNUI 8.29,23 5 Halvor Nymoen Winberg 1999 Herkules IL 8.29,24 6 Mathias Vanem Aas 2004 Steinkjer FIK 8.30,22 7 Trod Franke Ulset 2003 Selsbakk IF 8.30,83 8 Sverre Solligård 1991 Svorkmo NOI 8.34,69 9 Henrik Marius Laukli 2001 Strindheim IL 8.35,31 10 Sondre Rishøy 2000 Selsbakk IF 8.46,23 11 Jon Arne Gaundel 1988 Steinkjer FIK 8.47,00 12 Ebrahim Abdulaziz 1978 Strindheim IL 8.52,36