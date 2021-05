Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du spennende intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer og reportasjer.



Stine Dale er jokeren på det norske triatlonlandslaget. 22-åringen fra Bergen har kommet som et skudd, og når stafetten i OL går, vil hun sannsynligvis ha en helt avgjørende rolle. Men hun lar seg ikke stresse av det som måtte være av forventningspress.



– Miksstafetten har blitt et stort mål for landslaget. Det å være i denne posisjonen synes jeg er veldig kult og stor stas! Samtidig innser jeg at jeg er veldig heldig. Jeg trives med utfordringer, ellers hadde jeg ikke drevet med

triatlon, forteller hun i det bredt anlagte intervjuet.



Fullt så høye mål har ikke Karoline Holsen Kyte satt seg, sjøl om hun liker å sikte opp mot de høyeste toppene. Kyte er en av Europas beste motbakkeløpere, og hun har vunnet både Skåla Opp og Stoltzekleiven Opp flere ganger. I Kondis nr. 3 får du blant annet vite hvordan hun legger opp treningen og kombinerer det med medisinstudiene som også krever sitt.



16 år gamle Filip Ringen-Osnes tok en litt lengre søndagstur på ski enn det både han og de fleste andre skiløpere vanligvis gjør. Turen til Filip foregikk på Mylla nord i Nordmarka og varte langt ut på mandagen. Da 22 timer var gått og 300 km tilbakelagt, var den unge milslukeren fornøyd. Vi slo av en prat med han et par uker seinere, og intervjuet kan du lese på Ung-Kondis-sidene i bladet.



En som også er kjent for å gå lange turer på ski, er Anders Aukland. Denne gangen møter vi han på rulleski, og den erfarne skiløperen gir gode råd til både nybegynnere og mer erfarne rulleskigåere. Hva bør vi tenke på for å få en trygg og fin opplevelse og samtidig effektiv trening når vi tar på oss rulleskiene?



Northern Runners feirer tiårsjubileum, og vi får et innblikk i hva som er suksessoppskrifta til denne spreke forsamlingen av løpere i Tromsø. En manns initiativ i 2011 har utvikla seg til å bli en løpeklubb med over 2400 medlemmer. De har virkelig god grunn til å feire.



Tim Bennett kan ennå ikke feire sub 5 på 1500 m, men han fortsetter sin noe småkronglete vei mot det ambisiøse målet. I Kondis nr. 3 kommer tredje episode med Il Presidente.



Ernæringsfysiolog, Ane Korsvold spør denne gangen om det er ett fett hvilken type fett vi velger å ha i kostholdet, både med tanke på god helse og gode idrettsprestasjoner. Det korte svaret er nei – det lange får du i magasinet.



Som vanlig er det en god del teststoff i bladet. Denne gangen er 12 par terrengsko blitt testa, og du får detaljert info om skoene og hva de egner og ikke egner seg til. Garmins nye klokkemodell med superholdbarhet på batteriet, Enduro, har også fått kjørt seg i test. Det samme har den nye pulsbrikken til Polar, Verity Sense.



I tillegg til det allerede nevnte får du reportasjer, småstoff og faste spalter som for eksempel "Under lupen", "Annerledesløperen", "Perspektiv", "Kjendis med Kondis" og "22 kjappe".

De som er medlemmer, kan allerede lese mai-nummeret i digital utgave her. Samme sted vil du som medlem også finne alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til i dag. Medlemmene vil få papirutgaven av nr. 3–2021 i posten i løpet av uke 20.



At OL ble utsatt et år, passet egentlig fint for Stine Dale som er i stadig framgang. (Foto: Gustav Iden)