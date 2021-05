Karoline Grøvdal, Therese Johaug og 6000 mosjonister deltar på ASKO Holmenkollstafetten



Vårens vakreste med innlagt 10.000m

Lørdag 8. mai er det tid for «Vårens vakreste stafett», ASKO Holmenkollstafettens erstatningsarrangement. De beste friidrettsklubbene fra Oslo og omegn stiller til mellomdistansestafett på Bislett stadion, bestående av etappene 1200m, 400m, 800m, 1600m. Det er også innlagt 10.000m for kvinner, hvor Karoline Bjerkeli Grøvdal og Therese Johaug sammen vil forsøke seg på OL-kravet.



Grøvdals bestenoteringer på 10.000m bane

31.14,07 - OL 2016, Rio de Janeiro

31.23,45 - EM 2016, Amsterdam

31.37,91 - Pyaton Jordan International 2016, USA



Johaugs bestenoteringer på 10.000m bane

31.40,67 - Impossible Games 2020, Oslo

32.20,86 - NM friidrett 2019, Hamar

Tidsskjema:

Kl. 13.00: 10.000 meter kvinner

Kl. 13.45: Distance medley relay kvinner

Kl. 14.10: Distance medley relay menn

Arrangementet sendes på nrk.no



Holmenkollstafetten virtuelt

Til tross for at Holmenkollstafetten ble avlyst, skal 6000 deltakere løpe virtuelt. Den virtuelle stafetten fungerer slik at et lag av fem personer fordeler etappene 1000m, 1000m, 2000m, 2000m og 3000m. Distansene løpes på valgfritt sted, og tidene lastes på arrangementets resultatside. På denne måte får lagene konkurrert mot hverandre samtidig som smittevernet ivaretas.

Holmenkollstafettens generalsponsor NorgesGruppen har mobilisert butikker og avdelinger fra hele landet, og sørger for at selv om man ikke kunne samles til tradisjonell stafett, så blir det små løpefester spredt over hele Norge.