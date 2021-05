Med puljestarter på grunn av koronarestriksjonene ble det ikke tette løpsfelt, det var smittevernsvennlig god avstand mellom løperne.

Det var de to Gularløperne Amalie Joensen og Anne-Mette Juuhl som var de som løp aller raskest blant kvinnene, og de vant i henholdsvis 5- og 10 km-løpen. I herreklassen ble det på 10 km samme vinner som sist, Torstein Stokkenes løp inn til gode 37:52. På 5 km ble det en annen kjenning fra Åsanekarusellen som kom først i mål, Didrik Prestegård, inn på 16:52.

Det har bare blitt to løp så langt denne sesongen i Åsanekarusellen, det er selvsagt koronapandemien som har skapt vanskeligheter, men arrangørene satser på å få et løp til før sommeren.

Kortebuksevær rundt Liavatnet. Her er det 10-km-vinner Torstein Stokkenes i midten av en trio.



Amalie Joensen så ikke ut til å ha store problemer med å komme seg rundt 5 km-løypen på 18:10. Hun kunne fortelle at hun hadde vært litt småskadet i det siste, og hun var faktisk glad for at Bergen City Marathon var utsatt til høsten.

15 beste kvinner 5 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 719 Amalie Joensen Gular K23-34 18:10 2 352 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 22:43 3 711 Kaja Daviknes Sørgard EIDSVÅG I ÅSANE K23-34 23:00 0 313 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL K10-11 23:03 4 206 Sølvi Abbedissen TERTNES K45-49 23:29 5 335 Christine Bergvatn FØRDE K40-44 23:57 6 280 Torill Kjøsnes Gabrielsen Equinor Bergen BIL K45-49 24:16 7 336 Desirée Hernebäck Søstrene Daal K40-44 24:35 8 333 Anette Alvær MJØLKERÅEN K35-39 24:46 9 294 Evelyn Kvamme Wold BERGEN K55-59 24:52 10 215 Elisabeth Hilton Løperjenter K55-59 26:20 11 302 Siri Margrete Kleppe ULSET K23-34 26:22 12 331 Janne R Birkeland TERTNES K45-49 26:46 13 292 Oddny Oen MORVIK K60-64 27:11 14 296 Iren Sætre NYBORG K50-54 27:30 15 204 Birte Nordbø INDRE ARNA K55-59 27:30



De tre beste menn på 5 km: Martin Viksund, Didrik Prestegård og Lars-Erik Notevarp Bjørge.

15 beste menn 5 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 380 Didrik Prestegård Norna-Salhus IL M18-19 16:52 2 714 Lars-Erik Notevarp Bjørge Varegg Fleridrett / Equinor BIL M23-34 17:17 3 712 Martin Viksund BFG Bergen Løpeklubb M40-44 17:26 4 372 Helge Simmenes TERTNES M40-44 17:48 5 284 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett M50-54 18:13 6 710 John Woods Varegg Fleridrett M23-34 18:41 7 383 Christian Magnus Lothe Hitland Norna-Salhus IL M12-13 18:56 8 373 Sebastian Gjelsvik NYBORG M23-34 19:45 0 354 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL M10-11 19:56 9 289 Aleksander Mork-Knudsen Lille Ulven Mikrobryggeri M23-34 20:10 10 275 Svein Reidar Rasmussen ÅCK M40-44 20:12 11 221 Georg Lexander MJØLKERÅEN M40-44 20:26 12 374 Ole Even Sanden ULSET M20-22 20:57 13 381 Arvid Berge Grieg Team M45-49 21:17 14 375 Temesgen Beyene ULSET M23-34 21:21 15 717 Bjarte Osa LODDEFJORD M45-49 21:34



Didrik Prestegård langer ut i sitt eget tempo rundt Liavatnet.



Lars-Erik Notevarp Bjørge



Martin Viksund



Hannah Silgjerd løper inn til en andreplass i 10-km-løypen..

Resultat kvinner 10 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 709 Anne-Mette Juuhl Gular / BIL Bergen Kommune K35-39 38:54 2 228 Hannah Silgjerd NYBORG K20-22 45:25 3 353 Tone Årdal ULSET K50-54 49:50 4 706 Ragnhild Nysæter Bergens TF K50-54 50:33 5 340 Anita Wiik Team Hanne K40-44 53:56 6 231 Hanne Bjørke Team Hanne K45-49 55:28 7 267 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K40-44 55:44 8 379 Ida Juvik Larsen Bergen Nord K23-34 55:57 9 716 Amalie Stordal BERGEN K23-34 01:00:04



Tone Årdal.



Ragnhild Nysæter

Resultat menn 10 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 252 Torstein Stokkenes Åsane CK M23-34 37:52 2 715 Hallvard Hjellvik Hjellvik IL M23-34 40:52 3 274 Atle Bjørnar Birkeland TERTNES M50-54 45:25 4 301 Rolf Apelthun TERTNES M60-64 46:16 5 342 Steinar Trædal NYBORG M40-44 47:56 6 213 Morten Jørgensen Data Ingeniørene AS M55-59 48:45 7 277 Karl Ove Aarbu MJØLKERÅEN M55-59 49:12 8 323 Samuel Shield MORVIK M40-44 50:11



Torstein Stokkenes var raskest på 10 km også i dette løpet. Her ligger han i midten, bak ham ser vi Hallvard Hjellvik som måtte se at Torstein etter hvert dro i fra. Vi er litt usikker på hvem som drar i front her, uten startnummer.



Rolf Apelthun.



Morten Jørgensen.



Steinar Trædal.



Ida Juvik Larsen.

Amalie Stordal.

Tommel opp fra Hanne Bjørke, bak henne følger Anita Wiik, også hun i Team Hanne. Begge i 10 km-løypen. Foran dem drar Helge Simmenes på i sitt 5-km-løp.



11 år gamle Aurora Veen Torkildsen gjør et flott løp. Her henger hun på Kaja Daviknes Sørgard.

Even Veen Torkildsen er også 11 år gammel og gjør et godt løp. Foran ham er Jarle Torkildsen hare. Georg Lexander må etter hvert slippe dem.



Ole Even Sanden.



Sølvi Abbedissen.



Geir Hundvebakke med Hanne Liland i rygg.



Torill Kjøsnes Gabrielsen.

Christian Hegland

Christine Bergvatn og Desirée Hernebäck

Evelyn Kvamme Wold



Anette Alvær og Ragnvald Oen

