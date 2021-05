On Virtual SquadRace blir nå i slutten av mai arrangert for første gang i Norge. Dette blir en laginnsats bestående av lag med minst fem løpere. Alle på laget løper 5 km hver, og det laget med den beste gjennomsnittstiden vinner.

Påmeldingen er åpen fram til 21. mai kl 16:00, mens det virtuelle arrangementet pågår i perioden fra 21. mai kl. 18:00 til 30. mai kl. 18:00.



Reglene:

1. Hvert lag må bestå av minimum 5 løpere. Disse behøver ikke bo i samme område, men kan være spredt geografisk rundt i Norge. Dersom du ikke har noe lag å løpe sammen med, så kan du logge tiden din for Team On og dermed konkurrere mot det raskeste laget i Norge.



2. I løpet av arrangementetsperioden registrerer du din beste tid på 5 km. Denne blir lagt til i lagets gjennomsnittstid. Hver løper kan løpe så mange ganger de ønsker for å forbedre lagets gjennomsnittstid. Du kan løpe hvor du vil, men løypa du velger kan ikke ha høydeforskjell der mål ligger lavere enn start og dermed har netto unnabakke.



3. Hver løper på laget teller og raskeste gjennomsnittstid vinner.



4. Løpsperioden er åpen i en uke, fra 21. mai kl 18 til 30. mai kl 18. Live resultatliste vil vises på arrangementets nettside. Resultatet må kunne dokumenteres ved skjermbilde/foto av en treningsapp (Strava, Garmin, Suunnto osv). Vinnerlaget blir kunngjort 31. mai etter verifisering av løpernes resultater.



5. Vær ærlig og redelig. Registrer kun tider som virkelig ble løpt av deg. Falske navn og tider er urettferdig overfor andre lag. Vis god sportsånd.



6. Overhold gjeldende regler for hygiene og sosial distansering. Opptre ansvarlig.



Påmelding og all informasjon om arrangementet finner du her