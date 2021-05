Omtrent en time før lørdagens store løp, fikk vi vite hva slags løpsopplegg Grøvdal ville gå for. Hun hadde bestilt en lyshare til sluttid på 30:50. Samtidig vet vi at Johaug har OL-kravet som mål, og ville ha en lyshare som skulle ende på 31:24. Dette ville i følge NRK bety en forskjell per runde på cirka ett sekund, noe som kanskje ville gi Johaug et dilemma. Skulle hun følge sin egen plan, eller skulle hun bli fristet til å følge Grøvdal og risikere en sprekk?







Bislett stadion. Arena for mange store begivenheter gjennom mange år. For 35 år (1986) siden satte Ingrid Kristiansen Norgesrekord på 10.000 meter med 30:13. Den rekorden står fortsatt. Lørdag 8. mars 2021 møttes Karoline Bjerkeli Grøvdal og Therese Johaug til OL-uttakskamp. (Foto: Bjørn Johannessen)



Jack Waitz har jobbet med Therese Johaug den siste tiden, og ble spurt om hva han hadde gjort. Han har lagt opp treningen noe annerledes enn hun er vant til, men ikke forandret så altfor mye. Han skulle gjerne hatt mer tid, men det er det ikke noe å gjøre med. Han bemerker at han synes Johaug er fantastisk tøff, som med sin status stiller opp i en slik konkurranse som dette, hvor oddsen er ganske klart i mot henne. Waitz kunne fortelle at Johaug var veldig nervøs før løpet, og det ble fortalt at hun ønsket seg bort fra Bislett i tiden før løpet. Waitz fortalte også at han håpet hun ikke ville følge Karoline for tett fra starten.







Ny personlig rekord. 31:32,88 ble den offisielle tiden. Ingen OL-billett, men allikevel et imponerende løp fra langrennsstjernen. Her fra NM i friidrett 2019 (Foto: Samuel Hafsahl)



Den første kilometeren

En hoppende og litt tydelig nervøs Johaug ser klar ut idet det smeller i pistolen. Allerede på de første 200 meterne slipper Johaug, og det blir dermed klart at hun fokuserer på eget løp. Foran ligger Amalie Sæten og Grøvdal. Sæten skal i dag fungere som hare for Grøvdal på de første 3000 meterene. Resten av feltet er som ventet distansert allerede etter en runde. Grøvdal holder altså en fart på rundt 74 sekunder. Etter rundt en kilometer virker det som om Johaug har sluppet lysharen sin noe.

Kilometer 2-3

Etter tre runder ligger Johaug 5 sekunder bak de to i front. Det ser lett og kontrollert ut for Sæten og Grøvdal. Johaug er det litt mer utfordrende å beskrive, ettersom hun har et noe annerledes løpesteg. Etter passering 2000 meter ligger både Grøvdal og Johaug helt likt som skjemaet. NRK-kommentatorene minner om at sistnevnte har vunnet NM i terrengløp og NM på 10.000 meter i løpet av de siste årene, men dette er altså først gang hun løper sammen med Grøvdal. Sæten gir seg etter 2900 meter og 3000 meter blir passert på uoffisielle 9:17 av Grøvdal og 9:26 av Johaug.

Kilometer 4-5

Etter 3300 meter begynner Grøvdal å ta igjen andre løpere. Vi satser på at det går greit, og at det ikke vil hindre noe. Hun ser fortsatt svært lett og elegant ut, mens det ser ut som om Johaug jobber noe mer. Dette har mer å gjøre med løpsstilen, enn at hun er sliten vil vi tro. Når 4000 meter passeres ligger Grøvdal noen meter foran sin lyshare. Herlig løpt! Det blir snakket om hvordan hun har redusert løpsmengden sin med opptil 40 prosent, og at det utføres mye alternativ trening. Spesielt trening på rulleski, forteller kommentator Jann Post. På vei mot passering halvveis og 5000 meter, ser det ut som om Johaug jobber ganske hardt og puster så det høres langt opp på tribunen. Grøvdal løper fortsatt elegant, og passerer 5000 på cirka 15:30. Akkurat som planlagt.

Kilometer 6-7

Lyset til Grøvdal skal nå begynne å gå nesten ett sekund raskere per runde, for å gi en siste 5000 meter på 15:20. Flere løpere passeres nå, og Karoline må runde dem på utsiden. Hun ligger nå cirka 15 sekunder foran sin nærmeste konkurrent Johaug. Sistnevnte jobber hardt, men dette har vi sett før. Hun ser ofte mer kjørt ut enn hun er. Hun er en fantastisk "stayer". Hun ligger forøvrig litt i bakkant av lyset, slik at OL-kravet står og vipper for hennes del. Jann Post tror dette blir en beinhard kamp for henne de siste 9 rundene. 7000 meter blir passert på uoffisielt 21:42 av Grøvdal og 22:02 av Johaug. 20 sekunder bak nå altså. Cirka.

Kilometer 8-9

Karoline har nå sluppet seg litt bak lyset, men det blir spekulært i om det er fordi hun får mer oversikt over lyset. Hun ser i hvert fall fortsatt elegant ut. Ingen tydelige tegn på at hun er på vei i kjelleren. Det nærmer seg nå 6 runder igjen. Johaug har fortsatt kontakt med lyset. Hun ligger en halvmeter bak. OL-håpet lever! Men, hun er avhengig av å kunne avslutte sterkt. Under Impossible games i fjor løp hun fra lyset på de siste rundene, men det kan se ut som om det er tyngre i år. Så går også lyset raskere denne gangen. Sindre Buraas kommenterer at Johaug ser tyngre og tyngre ut, og at lyset forsvinner noe fremover. Skal det ikke gå da? Johaug må nå holde et snitt på 19,3 km/t opplyser Jann Post. Det er fort det! Hun har fire runder igjen og lyset stikker avgårde.



Karoline har også sluppet lyset, men vi tror jo at hun har kontroll. Hun ser jo fantastisk ut! Kom igjen Karoline! Kon igjen Therese!

Den siste kilometeren!

Tusen meter igjen for Karoline. Hun ligger 3-4 sekunder bak skjemaet til 30:50. Men OL-kravet har hun dypt nedi lomma. Det samme gjelder personlig rekord. Therese ligger nok nå noen sekunder bak. Vi er forøvrig blitt på fornavn her nå. med to runder igjen ser det ut som om OL ryker for henne. Karoline kikker over på den andre siden for å se etter Therese. Ingen fare der i gården. Spørsmålet er om hun klarer årsbeste i verden nå.



Det skal ringe for Therese. Hun må løpe siste runde på 65 sekunder. Det er relativt umulig. Karoline løper i mål rett bak lyset. 30:50,84. Therese runder siste sving. Har for dårlig tid for OL-billett, og kommer inn på 31:32,88. Personlig rekord med cirka 7 sekunder. Verdens beste langrennsutøver kan jammen meg løpe! Det visste vi fra før også! Litt bittert var det, men for en innsats. Tøft!

NRK intervjuer Therese og Grøvdal

Hun synes dette var moro. Om kampen mot lysharen sin og OL-kravet forteller hun at det først og fremst var et helt annet løp i år enn under Impossible Games i fjor. I dag måtte hun jobbe hardt mye tidligere. Hun sier hun forsøkte sitt beste, men at hun måtte slippe lyset hvis hun skulle komme i mål på en god tid. Hvorfor sette lyset på OL-kravet? - jeg ville ha noe skikkelig å strekke meg etter, svarer Therese til Jann Post. Hun bemerker også at om hun hadde klart kravet eller ikke, så hadde hun ikke reist til OL. Hun satser langrenn, og sånn er det med den saken.



Karoline Bjerkeli Grøvdal synes det var deilig med personlig rekord, og er fornøyd med at jobben med å klare OL-kravet ble gjort. Hun synes det er deilig å kjenne at det har gått fremover med formen. Samtidig gjør det noe med ambisjonene, og at man hele tiden vil løpe litt fortere. Hun forteller at første 5000 meter gikk kontrollert. Hun følte selv at starten gikk greit, og at hun var på hugget. Hun kjente at lårene ble litt banket mot slutten, og at hun ikke hadde sitt vanlige "kick". Hun var innstilt på å følge lyset, og det gikk greit. Om duellen med Johaug sier hun at planen ble jo litt annerledes. Det skulle være et løp med fokus på arrangørklubben Tjalve, men at fokuset ble noe endret. Hun nevnte også at hun var noe nervøs. Samtidig mener hun at duellen ble mye opphauset.



Resultater 10 000 meter

Plass Løper Tid 1 Karoline Bjerkeli Grøvdal, Tjalve 30:50,84 2 Therese Johaug, Sportsklubben Vidar 31:32,88 3 Hanne Mjøen Maridal, Strindheim IL 33:37,38 4 Ine Bakken, Gular 33:49,95 5 Runa Falch, Sportsklubben Vidar 34:05,03 6 Adele Henriksen, Gular 34:08,55 7 Mathilde Theisen, Oslostudentenes IK - Friidrett 34:41,95





