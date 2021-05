Aldri noen gang før har ei kvinne løpt under 30 minutter i sitt første forsøk på distansen. Almaz Ayana, også hun fra Etiopia, hadde den gamle "debutrekorden" med sitt 30.07,00-løp i 2016.



At 24 år gamle Gudaf Tsegay skulle klare å løpe så fort på 10 000 m, kom ikke som noen stor overraskelse. Hun viste forrykende form innendørs i vinter, først og fremst på 1500 m der hun satte verdensrekord med 3.53,09. Men hun overbeviste også stort på 800 m der hun løp på 1.57,52. Faktisk er Gudaf Tsegay eneste kvinne som innafor et kalenderår har løpt 800 m under 2 minutter og 10 000 m under 30 minutter. Med denne kombinasjonen av fart og kondisjon kan hun bli meget vanskelig å slå uansett hvilke distanser hun velger å løpe i OL.



10 000 m-løpet hennes nå var et typisk negativ split-løp med halvveispassering på 14.55 og en siste 5000 m på 14.44. Hun hadde en fartsholder i starten, men syntes tydeligvis at det gikk for sakte, for hun gikk forbi haren allerede etter 4 minutters løping.



Kalkidan Gezahegne, som også er fra Etiopia, men løper for Bahrain, slapp da Tsegay tok teten. Men Gezahegne hold farten veldig godt oppe på egen hand og kom i mål på sterke 29.50,77. Bare én gang før har to kvinner løpt under 30 minutter i samme løp.



Den norske rekorden på 10 000 m er på 30.13,74 mens Karoline Bjerkeli Grøvdal satte pers med 30.50,84 i et stevne på Bislett nå på lørdag.



10 000 meteren for menn i stevnet i Portugal ble vunnet av kenyanske Rhonex Kipruto på 27.11,01, mens landsmannen Shadrack Koech ble nummer to med 29.59,19.







Video fra stevnet (med portugisisk tekst). 10 000 meteren for kvinner begynner etter 2 timer og 6 minutter.



10 000 m kvinner



10 000 m menn



Alle resultat