Jan R Hansen har sendt oss rapport fra løpet.

Bankløypa i Baneheia

Etter flere uker med godvær traff lavtrykkene blink på de 3 dagene man kunne gjennomføre sesongens 4. løp, Bankløypa i Baneheia. Vi må gi ekstra stor honnør til de 70 som valgte tirsdagen. De beviste at de tåler det meste. Det ble noe bedre etter hvert, og på avslutningsdagen var det greie løpsforhold, om enn noe kjølig for årstiden.

Sekretariatet registrerte 17 rene debutanter, mens over 60 startet sesongen med dette løpet, så nå har vi 1278 deltakere som er i gang. Foreløpig telling viser et deltakertall på hele 975, ikke veldig mye færre enn forrige uke. Men jente-flertallet som vi hittil har hatt glapp denne gangen, 472 jenter og 503 gutter.

Milslukeren fortsetter å trekke flere enn i tidligere sesonger, 204 valgte 2 runder i denne løypa (21 %).

Bananene var på plass nok en gang, til glede for løperne. Et tegn på at de settes pris på er at for-bruket av bananer alltid gir meget god indikasjon på deltakertallet. Alle venter vi på at ting etter hvert skal bli mer normale, og veldig mange deltakere gir Utvalget stor ros for at karusellen er tilbake som et ukentlig lyspunkt i en fortsatt regelbegrenset hverdag.





(Foto: Enny-Karin Vindheim)

Vi kan fortsatt ikke arrangere tidtakingspuljer. Men flott at så mange ber om å få notert egen tid etter målgang. De beste tidene, uansett alder, hadde følgende løpere:

Vanlig løype

Av jentene i vanlig løype vant Anne Kari Borgersen (14:55), foran 12 år(!) gamle Lisa Mjaaland (15:15), deretter Hilde Furuborg (16:26), Inger Helen Tørum (16:30) og Bjørg Kari Haugland (16:41).

Hos guttene ble det sterk kniving i teten med Terje Fredriksen (13:05), foran Finn Kollstad (13:13), Tarjei Breiteig (13:24), Finn Terje Uberg (13:25) og Andreas Herstad Dolmen (13:56).

Milslukeren

På milslukeren ble de beste jentene Sarah Kjernlie-Johansen og Marte Bue (begge 40:20), foran Inger Britt Bakstad (40:23).

Av guttene igjen en sterk tid på Øystein Moe (28:11), foran Jan Askland (28:44), Kristian og Erik Emanuelsen (begge 30:35).

1278 ulike løpere har til nå vært med på minst ett av løpene. Vi ser frem til fortsettelsen!

Flott gjennomført igjen av Terrengutvalget, som fryktet at værforholdene ville føre til at altfor mange valgte torsdagen og lage parkeringstrøbbel. Men deltakerne fordelte seg heldigvis godt over dagen.



Neste løp:

Walters løype 3,9 km (Milsluker 7,8 km).

Neste uke blir det Baneheia igjen, Walters løype, som har start/mål på Fant Olsen, med løypelengder på 3,9 km (vanlig løype) og 7,8 km (milsluker).

Bemerk at denne uken kommer Kr. Himmelfartsdag i veien for torsdagsarrangement. Løypa vil derfor være merket for gjennomføring fra mandag 10/5 kl. 10 til og med onsdag 12/5 kl. 18. Nettregistrering er mulig frem til onsdag kl. 21. Utvalget blir kun på plass tirsdag 11/5, men da helt fra kl. 12 til kl. 18.