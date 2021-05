Tveitevannet er en utsøkt løpstrase i slikt vær som det var i dette tredje løpet i Springkarusellen (men nummerert som fire på grunn av en avlysning), løypen er flat og grusveien rundt vannet er ganske så idyllisk.

38 løpere hadde tatt turen til Sletten for å teste formen denne gangen, litt færre enn i forrige løp.

Denne gangen var det en Springkarusell-debutant som sprang alle raskest de nesten tre rundene rundt Tveitevatnet, Stian Bråten Johannessen vant på tiden 16:08. Nesten litt synd at Espen Roll Karlsen ikke var med denne gangen, han har vunnet de to første løpene i Springkarusellen, og Stian og Espen kunne kanskje matchet hverandre her.

Blant kvinnene var det veteranen Hanne Liland som var først i mål denne gangen, tydeligvis restituert etter langløpet over Askøy på lørdag der hun tok tredjeplassen.

For øvrige resultater se listene under her.

(klikk på bildene for å se dem i større oppløsning)

Endelig kortebukse, T-skjorte og solskinn på Springkarusell-deltakerne.

Resultater kvinner 5 km fellesstart

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 203 Hanne Liland Varegg Kvinner 50 - 54 år 23:18 2 31 Ingvild Lunderød Øverbø BERGEN Kvinner 20 - 24 år 24:31 3 9 Hilde Kristine Hvidevold Sweco BIL Kvinner 35 - 39 år 25:47 4 22 Siw Elin Rygh FYLLINGSDALEN Kvinner 50 - 54 år 27:47 5 7 Eva-Marie Østbye Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 28:15 6 32 Patricia Viviana A. Flataker Opptur/ Melkesyre/ Fjellgeitene Kvinner 35 - 39 år 28:54 7 5 Helene Virkesdal Jonsterhaug Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 30:12 8 6 Eva Platou Holsen NESTTUN Kvinner 50 - 54 år 31:08



Hanne Liland var restituert etter "Askøy på langs" på lørdag der hun tok tredjeplass, i dag var hun raskeste kvinne rundt Tveitevatnet.

Det var fine løpsforhold rundt Tveievannet.

Resultater menn 5 km fellesstart

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 205 Stian Bråten Johannessen Lysekloster IL Herrer 25 - 29 år 16:08 2 197 Leif Kåre Hatlevoll DNB Livsforsikring AS Herrer 35 - 39 år 16:54 3 202 Martin Kvalø Sømna IL Herrer 30 - 34 år 18:33 4 210 Tor Even Bøe BERGEN Herrer 40 - 44 år 18:47 5 207 Tommy Birkeland DNB Klubben Herrer 40 - 44 år 18:55 6 194 Richard Hodnefjell Norgesmøllene Herrer 45 - 49 år 19:19 7 199 Are Johan Rønning Elitemosjonistene Herrer 30 - 34 år 19:21 8 193 Jørgen Fjeldberg Søtt + Salt Herrer 30 - 34 år 19:58 9 204 Andreas Grimen BØNES Herrer 30 - 34 år 20:41 10 209 Evgeny Alexander Tangedal BERGEN Herrer 25 - 29 år 20:45 11 206 Aleksander Svenning BERGEN Herrer 25 - 29 år 20:49 12 200 Rune Vindenes FYLLINGSDALEN Herrer 45 - 49 år 20:57 13 34 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL Herrer 35 - 39 år 21:03 14 211 Aksel Hugdahl Bøe Bergen Turn Friidrett Herrer 15 - 19 år 21:25 15 33 Yngve Solbakken BERGEN Herrer 35 - 39 år 21:58 16 4 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 75 - 79 år 22:17 17 16 Ole Morten Kårbø BERGEN Herrer 40 - 44 år 22:18 18 21 Roald Guldbrandsøy Statens Vegvesen Herrer 70 - 74 år 22:54 19 8 Morten Rygh FYLLINGSDALEN Herrer 45 - 49 år 23:11 20 15 Tobias Boye Bub-Bergen Herrer 20 - 24 år 24:02 21 11 Jan Kårbø DNB Herrer 60 - 64 år 24:30 0 208 Jonas Birkeland Sædalen IL Gutter 0 - 14 år 24:34 22 196 Are Flekke XXL Herrer 25 - 29 år 24:45 23 24 Asbjørn Kvernrød Bækkalokket Herrer 75 - 79 år 27:59 24 26 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Herrer 35 - 39 år 32:02 25 12 Arthur Lillefosse SAS Klubben Herrer 75 - 79 år 32:13

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1 Bjarte Boye Bub-Bergen Herrer 55 - 59 år 08:28 Fleksistart 2 runder 1 3 Siv Hansen Eidsvåg IL Kvinner 50 - 54 år 17:29 Fleksistart 1 runde



Helene Virkesdal Jonsterhaug kunne etter løpet fortelle at hun var ny i Springkarusellen, men at hun nå kom til å delta fremover for å motivere seg selv til å trene mer. Og det er vel akkurat det Bedriftsidretten Vestland har som et viktig formål med å arrangere Springkarusellen.



Kjetil Birkeland Moe og Aleksander Svenning og Tveitevannet.



Stian Bråten Johannessen var den raskeste mannen denne gangen.

Leif Kåre Hatlevoll jakter på mannen i front, men kommer seg ikke opp til ham. Tar andreplassen.



Martin Kvalø sikrer seg tredjeplassen.



Andreas Grimen og Are Johan Rønning gjør gode løp, rundt 20 minutter.