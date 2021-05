Banesesongen er så vidt i gang. Fortsatt med strenge Corona-restriksjoner, men toppidretten får lov til å konkurrere. Og godt er det, for mange utøvere viser fantastisk form! Atle Guttormsen har sendt oss en oppmuntrende rapport fra indre bane på Bislett:



Den største prestasjonen denne kvelden, stod 15-årige (blir 16 i år) Andreas Fjeld Halvorsen for. Andreas har imponert på flere distanser tidligere og denne onsdagskvelden var det 3000 meter og aldersrekorden til ikke ukjente Jakob Ingebrigtsen som skulle utfordres, med Thomas Roth som hare i tillegg til den allerede nevnte lysharen. En offensiv Andreas hadde bedt om at lysharen skulle stilles inn på 8:18 - fire sekunder bedre enn Ingebrigtsens rekord! Andreas fulgte planen eksemplarisk og holdt eksakt fart, før han siste 400 meter løp fra lyset. I mål stoppet klokken på 8:16,06. Ny aldersrekord, og en tid som faktisk ville plassert han på tredjeplass på "Alle tiders"-listen i 17-årsklassen! Det blir svært spennende å følge Andreas både i denne sesongen og fremover.



Plass Løper Tid 1 Andreas Fjeld Halvorsen (2005), SK Vidar 8:16,06 Hare Thomas Roth (1993), Kisa IL



På 3000 meter for damer var det fire jenter til start og alle fire satte personlig rekord. Ingeborg Løvnes, IK Tjalve som løp 3000 meter hinder i OL i Rio var først i mål på 9:24,91 mens (kun) 16 år gamle Malin Hoelsveen fra Raufoss ble nummer to med 9:29,84. I normalsesongen 2019 ville det gitt henne en tredjeplass på Europastatistikken i U18. Synd for Malin at U18EM er avlyst. Nummer tre ble Kristin Svendby Ottervik 9:33,95 og nummer fire Anne Marie Nordengen Sirevåg 9:46,78.





Ingeborg Løvnes (IK Tjalve) var først i mål på 3000 meter. Her fra Maarudløpet tidligere denne måneden. (Foto: Samuel Hafsahl)





16 år gamle (!) Malin Hoelsveen fra Raufoss IL ble nummer 2 på sterke 9:29,84. Her fra KS i fjor. (Foto: Samuel Hafsahl)



Plass Løper Tid 1 Ingeborg Løvnes (1992), IK Tjalve 9:24,91 PB 2 Malin Hoelsveen (2005), Raufoss IL 9:29,84 3 Kristin Svendby Otervik (2001), Lørenskog FIL 9:33,95 PB 4 Anna Marie Nordengen Sirevåg (2004), SK Vidar 9:46,78 PB

Siste øvelse for kvelden var 3000 meter hinder med én løper. Fjorårets NM-sølv vinner på distansen Fredrik Sandvik. Her ble det litt kluss med lysharen, men det så ikke ut til å forstyrre Fredrik. Han holdt jevn fart og fosset inn til 8:46,71, også det ny personlig rekord. Så oppsummert var det seks deltakere i aksjon - og seks personlige rekorder på høyt nivå!





Fredrik Sandvik imponerte med pers i sololøp på 3000 meter hinder. Her fra fjorårets NM. (Foto: Bjørn Johannessen)



Plass Løper Tid 1 Fredrik Sandvik (1998), Kisa IL 8:46,71 PB

Tidligere på kvelden ble det arrangert et lokalt SK Vidar stevne. Også her med solide tider. 14 år gamle Sondre Strande Omland har løpt kanontider på 5 og 10 km gateløp, men viste på Bislett at det også finnes fartsressurser. 2:02,37 på 800 meter var ny personlig rekord med hele 8 sekunder. Videre løp ett år eldre Iver Hjelbak-Eriksen på 2:03,80 og Gard Smevik Tørum, 18 på 2:03.95.





Sondre Strande Omland imponerer på flere distanser. Ny pers på 800 meter på Bislett. Her fra Perseløpet i mai 2020. (Foto: Samuel Hafsahl)



Plass Løper Tid 1 Sondre Strande Omland (2007), SK Vidar 2:02,37 PB 2 Iver Hjelbak-Eriksen (2006), SK Vidar 2:03,80 PB 3 Gard Smevik Tørum (2003), SK Vidar 2:03,95 PB



På 3000 meter løp Theoder Berre Jacobsen (født 2001) på 8:37,24, Carl August Jensehaugen (født 2004) på 9:16,20 og Jonas Kveen (født 2003) på 10:11,30.





Ny personlig rekord på 3000 meter for Theodor Berre Jacobsen. Her (t.v.) fra Junior-NM i 2020. (Foto: Arne Dag Myking)



Plass Løper Tid 1 Theodor Berre Jacobsen (2001), SK Vidar 8:37,24 PB 2 Carl August Jensehaugen (2004), SK Vidar 9:16,20 PB 3 Jonas Kveen (2003), SK Vidar 10:11,30 PB

