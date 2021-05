- Moro, sa Victoria Hæstad Bjørnstad med et smil etter at ankerkvinne, Andrine Benjaminsen hadde løpt Norge inn til bronse på dagens sprintstafett under åpningen av orienterings-EM i Sveits.

Sprintstafetten gikk med utgangspunkt fra fotballarenaen i Neuchãtel – som til vanlig er hjemmebanen til Xamax. Det var også hjemmenasjonen som hadde kommandoen i dagens stafett fra start til mål. Til slutt vant Sveits med nesten minuttet ned til Sverige på andreplass. Norge med kvartetten Victoria Hæstad Bjørnstad, Eskil Kinneberg, Kasper Fosser og Andrine Benjaminsen var snaue halvannet minutt bak på 3. plass.

- Vi er fornøyde. Det er bare å erkjenne at to lag er bedre enn oss i dag. Vi har løpt stort sett uten feil, og da er dette en fin start på mesterskapet, oppsummerte Andrine Benjaminsen etter målgang.

- Det er bra med medalje, men vi er sulten på mer, supplerte landslagssjef Janne Salmi.

Og mulighetene for mer norsk moro er absolutt til stede. EM fortsetter med kvalifisering til knockout-sprint i morgen.

Knockout-sprint finaler lørdag og tradisjonell sprint søndag.Begge de to finalene kan følges direkte på NRK1.

Kilde: Norsk orientering



Resultater

Plass Løper Tid 1 Sveits 56:55 2 Sverige 57:50 (+00:55) 3 Norge 58:24 (+01:29) 4 Tsjekkia 59:18 (+02:23) 5 Finland 59:38 (+02:43) 6 Frankrike 59:39 (+02:44)