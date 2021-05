Fjorårets feiring av Norges nasjonaldag ble annerledes. Det ble rett og slett ganske trist, i forhold til hva vi er vant med. Men noe godt kom det ut av nedstengning og restriksjoner - Oslo Maraton fikk skapt den virtuelle versjonen av 17. mairaton!





Daglig leder i Oslo Maraton Cecilie L'orsa løp halvmaraton under fjorårets 17. mairaton. (Foto: Privat)



Nok en gang inviterer BMW Oslo Maraton til folkefest i anledning Norges nasjonaldag, og oppfordrer deg til å kle deg i rødt, hvitt og blått, og springe avgårde. Og du har mange distanser å velge mellom. De aller seigeste velger kanskje Trippelen, som går over 73 kilometer. Videre har vi de mer "vanlige" distansene, som Maraton (42 km), Halvmaraton (21 km), Jordbærmila (10 km) Jordbærmila Racing (10 km for rullestol). De korteste distansene er 3 x Hurra (3 km) og 3 x Hurra Racing (3 km for rullestol). I tillegg finnes selvfølgelig et løp for de minste: Barna Mini Mairaton. Du kan løpe når som helst i perioden 14. mai til og med 17. mai.



Bli med å støtte barneidretten

Når du melder deg på et løp som Oslo Maraton arrangerer så støtter du barneidretten og skaper idrettsglede for flere hundre barn. Disse løpene er nøkkelen til at SK Vidar (som driver Oslo Maraton) kan tilby aktivitetstilbud til barn. Overskuddet fra Oslo Maraton går direkte til barneidretten, og derfor er disse løpene et viktig bidrag til at vi kan spre treningsglede til den kommende generasjonen.



Du kan lese mer om 17. mairaton, samt melde deg på her.

Løpende resultater finner du her





Stine Næss-Hartmann tok en jordbærmila under fjorårets 17.mairaton​ (Foto: Privat)