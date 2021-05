På kvinnenes 3000 meter i årets Arne Risa Classic på Fana Stadion den 12. mai ble det åpnet riktig så friskt av de to motbakkeekspertene Anita Iversen Lilleskare og Eli Anne Dvergsdal. På de to første rundene ble fartsholderen Kristine Lande Dommersnes faktisk hengende litt etter de to, og disse tre dannet ganske raskt en ledertrio som fikk en god luke til resten av feltet.

Etter den første runden hadde de en fart som fikk speaker til å hente fram et skjema med en sluttid til 9:30, som er en sterk tid for kvinner på 3000 meter. Det var Anita Iversen Lilleskare som drev opp tempoet fra start, men hun roet seg litt på den andre runden. På tredje runde fikk omsider Kristine Lande Dommersnes kommet seg opp i front for å dra, og speaker hentet frem et skjema til 9:45.

Bak disse tre jentene i front jobbet Ine Bakken aktivt bak i feltet. Hun var den løperen som hadde den sterkeste persen av alle i dette feltet, men hun kunne etter løpet fortelle at etter at hun løp 10.000 meter på Bislett noen dager tidligere så ønsket hun ikke presse seg her, og konsentrerte seg her om å være drahjelp for sin lagvenninne Ingrid Emilsen Kristiansen.

Etter hvert måtte Anita Iversen Lilleskare slippe de to i front, og da Kristine Lande Dommersnes ga seg var Eli Anne i ensom tet. Bak henne jobbet da Ine Bakken og Ingrid Emilsen Kristiansen med å spise opp forspranget til Eli Anne som hadde over 50 meter til dem, og de hentet først inn Anita.

Bak henne ble det etter hvert en trio med Bertine-Helene Færø, Amalie Joensen og Maike Verhofstad.

Etter noen gode føringer fra Ine Bakken var Ingrid Emilsen Kristiansen oppe i rygg på Eli Anne, og på den siste runden kjørte Ingrid en rå spurt som Eli Anne ikke klarte å svare på.

Ingrid Emilsen Kristiansen vant løpet på 9:42.85, som er en forbedring av hennes personlige bestetid på 12 sekunder. Bak henne var det også flere andre som fikk pusset opp persene sine: Anita Iversen Lilleskare kom seg under 10 minutter, og forbedret persen med hele 45 sekunder. Anita er først og fremst motbakkeløper og har dermed løpsmotoren som skal til selv om hun ikke har mange løp på bane. Etter løpet fortalte hun at hun opplevde baneløpene som positive, og hun synes det også ga henne en ekstra snert på terrengløpingen.

Inn på fjerdeplass fosset Maike Verhofstad på 10:09, en forbedring av persen med 16 sekunder og under NM-kravet.

Også Amalie Joensen tok NM-kravet, som er 10:15. Perseforbedring var det også på Bertine-Helene Færø og Ida Tjørsvaag, men disse var akkurat litt for seine til NM-kravet på distansen.

Forhåndsfavoritten Grethe Tyldum stilte ikke opp.

Resultater 3000 meter kvinner:

Place Bib Name TEAM Time 1 84 Ingrid Emilsen KRISTIANSEN GULA 9:42.85 PB! 2 51 Eli Anne DVERGSDAL GNE 9:50.73 3 86 Anita Iversen LILLESKARE BFG 09:58,7 PB! 4 115 Maike VERHOFSTAD GNE 10:09.98 PB! 5 79 Amalie JOENSEN GULA 10:14.51 6 62 Bertine-Helene FÆRØ VAR 10:15.46 PB! 7 108 Ida TJØRSVAAG SKJAL 10:20.09 PB! 8 90 Sara MAGNDAL NITT 11:04.10 49 Hilde BRENNSKAG GULA DNS 50 Kristine Lande DOMMERSNES UNATT DNF 111 Grethe TYLDUM STEKJ DNS 44 Ine BAKKEN GULA DNF

Det var 8 kvinner på startstreken på hoveddistansen på Arne Risa Classic, 3000 meter.

Her har Anita Iversen Lilleskare sluppet seg ned, og Anita Iversen Lilleskare gjør harejobb for Eli Anne Dvergsdal.

Ine Bakken gjør en solid drajobb for sin lagvenninne Ingrid Emilsen Kristiansen og bringer henne helt opp i teten.

Maike Verhofstad gjør et godt løp og forbedrer persen sin med 16 sekunder og går under NM-kravet.

Amalie Joensen, Sara Magndal og Ida Tjørsvaag.

Ingrid Emilsen Kristiansen foran Bertine-Helene Færø.

Ingrid Emilsen Kristiansen får overrakt premien fra sportssjef i Gular Per Godvik.