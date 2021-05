Løpet har start og innkomst på det flotte kommunale parkområdet ved Strandtorget i nordenden av Mjøsa. Løypa er snaut 10 km lang og følger Strandpromendaden nordover på flotte grusstier til Hovemoen, hvor den gjør en liten runde på skogstier og returnerer til mål. På grunn av Koronasituasjonen arrangeres også dette løpet virtueli i tidsrommet onsdag 12. mai til søndag 16. mai. Når alle tidene er registrert og status er gjort opp søndagskveld, er vi nokså sikre på at det blir deltakerrekord også i dette løpet. Fjorårets deltakerrekord er på 341.

Finn Olsen på startstreken i Strandtorgetløpet på Kristi Himmelfartsdag til høyre i bildet sammen med Ida Hansen-Moen til venstre og Ragnhild Torbjørnsen. Finn har vært primus motor for Sørdalskarusellen i det førtiende året, siden starten i 1982. Han gleder seg stort over rekordoppslutningen vi har i årets karusell-løp. Det er tydelig at mange har benyttet denne Koronatiden til å trene godt for seg selv eller i mindre grupper, og for mange er de virtuelle løpene i Sørdalskarusellen både mål og en avveksling i den daglige treningen. Dette er folkehelsearbeid på det beste.

Beate Carolyn i K 40 - 49 har passert brua over Mesnaelva og er tydeligvis fornøyd med å vite at mål at mål ligger bare noen hundre meter lengre framme.

Are Skurdal og Siv Anita Holsether har fullført Strandtorgløpet og gir uttrykk for stor glede å kunne passere målstreken.

Løpet passerer under og over flere bruer rundt Strandtorget, som også er dekorert med grafitti. Her passerer Jan Vidar Steen og Ove Bontveit under brua til avkjøringa fra E6 til Lillehammer.

Og fort gikk det for enkelte. Her ser vi Øyvind Hasli fra Eina sportsklubb i klasse 30 – 39 år som kom i mål på raske 35:05 i det fine sommerværet på Kristi Himmelfartsdag.

To strålende ambassadører for løpene i Sørdalskarusellen, Evy Koppervik til venstre og Aina Killingmo, begge i klasse 60 – 69, passerer brua over Mesnaelva tilbake mot målområdet i det neste 10 km lange løpet. Begge fullførte løpet på flotte 1 time og 13 minutter.