Det var Adele selv som hadde den tidligere rekorden med 01:16:37 som hun gjorde på NM halvmaraton i fjor. Nå forbedret hun altså sin egen bestetid på distansen. Etter løpet kunne hun fortelle at det var gøy å være med:

- Jeg løp ganske kontrollert. Jeg skulle egentlig bare ta det som en treningsøkt, men da jeg så at det gikk så pass bra ville jeg benytte meg av muligheten.

Dette var Adeles andre U20-rekord på samme uke, forrige helg løp nemlig hun inn til ny norsk U20-rekord på 10.000 meter på Bislett i samløp med blant andre Therese Johaug og Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Var ikke dette løpet noe som du merket satt i?

- Det satt i hvert fall i hodet, jeg hadde det i baktankene, men når jeg begynte å løpe så gikk det egentlig greit.

Løpsopplegget til Adele i Åsaneløpet var klart på forhånd:

- Jeg løp sammen med Truls Nesslin hele veien. Jeg hadde avtalt med han at han skulle være hare, og at han skulle holde en fart på rundt 3.40 på kilometeren. Men det gikk enda fortere. Dermed ble dette den andre U20-rekorden på en uke.

På den 10.000-meteren på Bislett: var det kjekt å løpe mot Therese Johaug og Karoline Bjerkeli Grøvdal?

- Det var litt nervepirrende og jeg var litt nervøs, men jeg tok det mest som god læring. Jeg var den yngste i feltet og hadde alt å vinne. Det var egentlig helt greit at fokus ble på de to fremste for da kunne jeg fokusere på meg selv.

- Men det er kjekt å se dem som mennesker på startstreken, de som er store stjerner.

- Nå ser jeg frem mot sommeren. Det er ikke så mange løp egentlig. Det er synd at det er begrensninger med inn- og utreise av landet. Det kunne vært gøy med noen internasjonale løp, innrømmer Adele. Hun legger også til at akkurat nå er hun bare mest fornøyd med at kroppen er i form og at hun er frisk. Og at det går mot lysere tider!

I herreklassen ble det Sondre Øvre-Helland fra Viking som innkasserte seieren. Han lå hele løpet sammen med en gruppe som etter hvert bestod av ham selv, Nikolas Jon Aarland og Per Christian Eggen Mjøs. Seieren sikret han i spurten mot mål, der han ble etterfulgt av først Nikolas Jon og deretter Per Christian.

Sondre Øvre-Helland kommenterte løpet sitt slik:

- Det var bra løpt, jeg er fornøyd. Det var en bedre prestasjon enn det var på Kaland Løpskarusell på mandag. Det var litt for mye vind for meg. Jeg trives best med minst mulig vind.

- Nå blir det halvmaraton i Haugesund 5. juni, og så får vi se hva det blir til og hva som blir arrangert.

Åsaneløpet er vanligvis en stor løpsfest med barneløp, masse folk og flere distanser, men på grunn av smittevernsreglene var det i år bare en halvmaraton for et begrenset antall løpere.

Resultater Åsaneløpet Nordic Crane Halvmaraton Kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 69 Adele Henriksen Gular K18-19 01:15:48 2 82 Målfrid H Valdersnes BFG Bergen Løpeklubb K45-49 01:24:51 3 78 Siren Rosenlund Varegg Fleridrett K30-34 01:25:36 4 16 Elisabeth Tangen Haug HSI K40-44 01:25:44 5 30 Hege Eikemo HSI K50-54 01:33:37 6 26 Marita Bertelsen OLSVIK K30-34 01:36:07 7 34 Solveig Vannes Idrett Uten Alkohol K45-49 01:40:20 8 53 Oda Klakegg BERGEN K20-24 01:50:21 9 12 Anita Blomholm Kvamme Varegg Fleridrett K30-34 01:50:24 10 79 Ida Høsteng FLAKTVEIT K45-49 01:53:03 11 5 Anette Alvær MJØLKERÅEN K35-39 01:54:28 12 22 Lisbeth Skjelde NYBORG K25-29 01:55:47 13 77 Linda Bratland Lund MJØLKERÅEN K45-49 01:56:35 14 24 Desirée Hernebäck FLAKTVEIT K40-44 01:57:21 15 76 Silje Mikkelsen ULSET K35-39 02:09:12 16 27 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K40-44 02:11:42 17 37 Siv Nina Gjervik ØVRE ERVIK K55-59 02:12:30 18 10 Tina Grindheim BAKKASUND K30-34 DNS 18 32 Line Kvaløy TORANGSVÅG K35-39 DNS

Målfrid H Valdersnes løp inn til andreplass, 9 minutter etter Adele.

De tre beste menn: Per Christian Eggen Mjøs, Sondre Øvre-Helland og Nikolas Jon Aarland.

Resultater Åsaneløpet Nordic Crane Halvmaraton Menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 47 Sondre Øvre-Helland Viking M25-29 01:12:19 2 80 Nikolas Jon Aarland Gular / Øl og Kondis M30-34 01:12:22 3 9 Per Christian Eggen Mjøs Varegg Fleridrett / Løplabbet M20-24 01:12:34 4 81 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M40-44 01:13:20 5 83 Daniel Beeder Gular M30-34 01:15:13 6 65 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb M40-44 01:15:47 7 71 Lars-Erik Notevarp Bjørge Varegg Fleridrett / Equinor BIL M30-34 01:15:51 7 86 Truls Nesslin NESTTUN M35-39 01:15:51 9 55 Thomas Schjøtt Hannevig BERGEN M25-29 01:16:29 10 45 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 01:16:36 11 61 Eirik Emil Andresen Varegg Fleridrett M25-29 01:17:09 12 75 stian Remme RÅDAL M35-39 01:17:15 13 54 Trygve Andresen Varegg Fleridrett M40-44 01:18:35 14 41 Ojan Andersen Ulsetexpressen M30-34 01:18:55 15 29 Andreas Onarheim Bergen Triathlon Club M30-34 01:21:41 16 59 Eivind Kvitstein Rygene IL M30-34 01:22:14 17 21 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug M35-39 01:22:21 18 1 Mathias Iron Macody Lund Varegg Fleridrett M30-34 01:23:21 19 39 Pål Folkvord Bergen Kommunes Idrettslag BIL M45-49 01:23:28 20 25 Caspar S. Olsen TERTNES M30-34 01:24:20 21 50 Harald Eidsheim Mjøsdalen IL M35-39 01:25:22 22 43 Carl Petter Martinsen Varegg Fleridrett M60-64 01:26:12 23 72 Bjørn Tore Lavik Bergen Triathlon Club M35-39 01:26:14 24 4 Anders Wunderle Solhøy Upshit Creek Frilynt Løpemenighet M25-29 01:27:25 25 66 Tore Klanderud Varegg Fleridrett M50-54 01:27:55 26 73 Christopher Ullrich ESPELAND M30-34 01:29:05 27 11 Leif Nordland HSI M50-54 01:29:35 28 62 Dag Erik Torgersen BFG Bergen Løpeklubb M50-54 01:30:43 29 20 Andreas Stordal BERGEN M35-39 01:30:50 30 33 Askild Stordal Nordrehaug Vask & Vørter M40-44 01:30:52 31 36 Nikolas De Wachter Lottis AS M40-44 01:32:14 32 19 Aleksander Mork-Knudsen Idrett med Alkohol M30-34 01:32:47 33 49 Jakob Klippen Fana IL M25-29 01:33:54 34 35 Svein Reidar Rasmussen Flekkefjord SK / Åsane CK M40-44 01:34:35 35 15 Georg Lexander MJØLKERÅEN M40-44 01:34:44 36 64 Anders Johannessen BERGEN M30-34 01:34:45 37 60 Truls Raude Angerman BFG Bergen Løpeklubb M45-49 01:34:58 38 42 Øystein Simonsen BERGEN M30-34 01:35:44 39 40 Jan-Ivar Kemi Nordea AB M40-44 01:37:44 40 84 Trygve Johnsen ULSET M45-49 01:37:58 41 68 Jarle Teigland Åsane CK M40-44 01:38:14 42 3 Nils Petter Antonsen ULSET M30-34 01:38:22 43 85 Ståle Iden TERTNES M45-49 01:41:39 44 6 Daniel Knudsen ULSET M30-34 01:41:53 45 44 Eivind Thane FLAKTVEIT M30-34 01:42:29 46 8 Per Audun Heskestad Fil Aks-77 M65-69 01:42:57 47 56 Trond Kristen Olsen Ytrøy BJØRØYHAMN M50-54 01:44:28 48 48 Atle Bjørnar Birkeland TERTNES M50-54 01:44:29 49 46 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75+ 01:44:57 50 28 Daniel Michael Larsen Idrett Uten Alkohol M30-34 01:45:32 51 14 Freddy Foss Idrett Uten Alkohol M35-39 01:47:16 52 70 Kyrre Breivik Norce M50-54 01:48:05 53 200 Roald Gulbrandsøy BØNES M70-74 01:49:35 54 31 Finn-Ole Haugland Varegg Fleridrett M65-69 01:50:14 55 51 Ole-Kristian Klakegg BERGEN M50-54 01:52:28 56 57 Eirik Hagebø BERGEN M30-34 01:53:27 57 13 John Mohus Nordea M60-64 01:53:40 58 7 Endre Thomassen Endre Thomassen / Norconsult BIL M30-34 01:55:05 59 63 Ove Hansen Laksevåg M60-64 02:01:49 60 58 Svein Rasmussen Varegg Fleridrett M65-69 02:06:14 61 17 Asbjørn Kvernrød Team Sportsmanden / Bækkalokket M75+ 02:11:52 62 67 Asbjørn Eidsheim Eikanger IL M75+ 02:11:54 63 74 Kjell Tore Andersen BREISTEIN M65-69 02:24:17 64 2 Ole Morten Haslie Naprapatlandslaget M25-29 DNF 64 52 Daniel Klakegg BERGEN M25-29 DNF 66 18 Bjørn Grindheim BAKKASUND M30-34 DNS 66 38 Rudolf Christoffersen Åsane Løpegruppe M50-54 DNS 66 23 Frode Eikeland Fri.Il / Bækkalokket M65-69 DNS

Ledelsen i løpet var i første del en kvintett som bestod av Per Christian Eggen Mjøs, Sondre Øvre-Helland, Nikolas Jon Aarland, Robert Hisdal og Daniel Beeder (bakerst her).

Adele Henriksen var også med i en gruppe, hele tiden med Truls Nesslin i front.

Flere av løperne holdt sammen i grupper, slik som denne. I front løper Andreas Onarheim og Bjørn Tore Lavik, begge fra Bergen Triathlon Club.

Tore Klanderud, Varegg.



Hege Eikemo løp seg inn til en femteplass. Tiden hennes på 01:33:37 vil helt sikkert havne langt oppe på årets veteranstatistikk.

Siren Rosenlund, Varegg, inn til tredjeplassen.

Marita Bertelsen, her ved siden av Øystein Simonsen.

Her er Per Audun Heskestad i front av en liten gruppe.



Kyrre Breivik i fint driv rundt Liavatnet.

Fra starten utenfor Åsane Storsenter.



Gaupåsvatnet passeres, her nærmer man seg vending. Fremst her i denne gruppen ligger Andreas Onarheim.

Tet-trioen løper tett sammen og hjelper hverandre.

Daniel Beeder har måttet slippe de aller fremste, han tar til slutt femteplass. Og bak sykler pappa Alemayehu Sitotaw som selv herjet øverst på resultatlistene på lokale løp for en del år siden. Han står med 1:09 i halvmaratonstatistikken.



Lars-Erik Notevarp Bjørge.



Ultrakonge Bjørn Tore Kronen Taranger inn på sjetteplass.

Adele er en av vognene i dette toget.



Sondre Øvre-Helland spurter fra Nikolas Jon Aarland.

Robert Hisdal løper inn til 4. plass. Tiden 01:13:20 vil nok stå seg høyt oppe på årets veteranstatistikk.

Fjerdeplass på Elisabeth Tangen Haug.