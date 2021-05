-Det er herlig å kunne konkurrere igjen. Jeg har gjort gode løp her tidligere, men de siste to konkurransene mine i Yokohama var ikke bra, sa Blummenfelt etter løpet. Han ble nummer tre her både i 2016 og 2017.

- Det var mitt letteste løp etter sykling. Jeg følte jeg hadde kontroll. Foruten en litt stram lårmuskel en liten periode etter 3 km på løp, følte jeg meg komfortabel hele veien. Jeg er veldig glad for min andre seier i en VM-runde.

Det var høye forventninger til nordmennene før sesongåpningen i Yokohama i dag. Ikke minst Kristian Blummenfelt hadde høye forventninger. – Jeg skal gjøre det minst like bra som jeg har gjort der før, fortalte han til Norges Triatlonforbund før avreise til Japan.

Dette gir enda høyere forventninger til OL i Tokyo, som han ble formelt tatt ut til tidligere denne uken. -Det vil bli varmere og tøffere forhold i Tokyo, men det er en ganske lik løype, fortalte Blummenfelt etter dagens løp.

Både Blummenfelt og Stornes hadde en sterk åpning på svømmingen. De var henholdsvis nummer 14 og 10 opp av vannet, ca 15 sekunder bak ledende Vincent Luis fra Frankrike. Luis er regjerende verdensmester, med seier i VM i 2020, og VM-serien i 2019.

Ut på syklingen tok Blummenfelt raskt igjen forspranget. Stornes brukte mer tid på å komme i gang på syklingen, men kom raskt opp til Blummenfelt i front. Iden som lå halvminuttet bak sine lagkamerater etter svøm jobbet hardt på syklingen for å ta igjen det tapte. Dermed dro han også opp feltets antatt raskeste løpere Jelle Geens fra Belgia og Alex Yee fra Storbritannia.

Inn i skiftesonen før løp var nesten hele feltet samlet, som betydde en hard 10 kilometer spurt for dem som ville kjempe om seieren. Blummenfelt er kjent for å gi alt, og det ble raskt tydelig at viljen var der i dag også. Han ble liggende fremst i feltet kort tid etter veksling sammen med über-løperne Geens og Yee, samt Jonas Schomburg fra Tyskland.

Mens Schomburg raskt trøtnet ble pallkampen hard. Unge Alex Yee fikk det for tøft etter 5 kilometer, mens Geens og Blummenfelt vekslet på ledelsen. På den siste kilometeren la Blummenfelt inn et ekstra gir og Geens hadde ikke noe å svare med. Morgan Pearson fra USA kom opp bakfra til å ta den siste pallplassen, bak Geens.

Blummenfelt løp den 10 km lange løypa på 29:26, mens Iden løp på 30:08 og Stornes 31.12. Det holdt til totaltidene 1:42:55, 1:43:39 og 1:44:46, som er meget sterke tider over olympisk distanse. Etter 10 år med konkurranse i samme løype, satt Blummenfelt løyperekord. Forrige rekord ble satt av Vincent Luis (FRA) med 01.43.21 i 2019.

Tidligere på dagen debuterte Solveig Natvig Løvseth i triatlons ypperste serie, og fikk en gledelig 24. plass. Lotte Miller kom inn på plassen bak. Siste lagvenninne, Stine Dale, fikk problemer på syklingen i dag og ble nummer 49.

Konkurransen i Yokohama var på olympisk distanse, med 1,5 km svøm, 40 km sykkel og 10 km løp.



