Endelig kommer det en egen løpskarusell for folk flest, skriver Bedriftsidretten Østfold på sine nettsider. Onsdag 19. mai starter det hele, med det første av totalt fem løp. Dette skal være en sosial, uhøytidelig og morsm løpskarusell.



Endret på grunn av Covid-19

Det meste endres i denne coronaverdenen vi lever i, så også i forbindelse med den nye karusellen i Fredrikstad. Opprinnelig var det planlagt fire løp, hvorav to før sommeren og to etter. Nå er opplegget noe endret, slik at de først forestående løpene (altså før sommeren) blir virtuelle. Samtidig er det lagt til et løp, noe som betyr at det er tre planlagte løp i etterkant av sommeren. Arrangøren håper selvfølgelig på at disse tre løpene kan avholdes som ordinære løp.





Nå starter Fredrikstadkarusellen (Foto: Bedriftsidretten Østfold)



Løpsdatoer

Løp 1: 19.05.2021 til 26.05.2021 (virtuelt)

Løp 2: 31.05.2021 til 06.06.2021 (virtuelt)

Løp 3: 26. august 2021

Løp 4: 16. september 2021

Løp 5: Dato kommer.



Løypene

Løp 1 og 3 vil foregå i Fredrikstadmarka. Det deles inn i to løyper, hvor den lengste er 5,6 kilometer og den korteste 3,4 kilometer. Løp 2 og 4 vil avholdes i Begbymarka. Her kan løperne velge mellom lang løype på 6,4 kilometer og kort løype på 3,2 kilometer.

