Det var Tryg BIL som kunne innlede O-sesongen i Bergen, en sesong som skulle startet i begynnelsen av april, men der alle de ukentlige o-løpene har blitt avlyst på grunn av restriksjonene rundt koronapandemien.

Det var nærmere 170 orienteringsløpere som hadde tatt turen til Nordnæsdalen, som var samlingsplass for løpet. Det var som vanlig fire løyper, tegnet inn på kartet over Damsgårdsfjellet.

Den lengste løypen var på 4,25 km med 12 poster, og av resultatlisten ser vi at den raskeste var Andreas Dale som her klarte å komme seg igjennom løypen på gode 37 minutter i det litt tunge terrenget, etterfulgt av Rune Nygaard og Oskar Heksem. Alle løp i HUA-klassen, altså aktive o-løpere utenfor de ordinære aldersklassene.

På resultatlisten var det denne gangen en god del DSQ, altså disk, men det er mulig at det er mange brikker som har gått tom for batteri etter å ha lagt i skuffen i lang tid.

Starten gikk rett over samlingsplassen på fotballbanen i Nordnæsdalen i Fyllingsdalen. Navnet kommer av at området er Nordnæs Bataillon sin eiendom. Den store banen egner seg godt til parkeringsplass, og det er kort vei til terrenget.



Løpsleder Jan Haugland fra arrangør Tryg BIL synes at at avviklingen av løpet gikk greit: – Vi kunne ha taklet mange flere deltakere, men ikke så lett med første løpet i disse tider.



Ragnar Kayser sørger for at alle løpere får dusjet hendene med antibac før de løper ut i skogen. Alle må stemple med brikken på postene de besøker.



Vigdis Houmb er i gang med løpet sitt. Hun blir nest beste kvinne i B-løypen, den nest lengste.

Tilgang til parkeringsplass er viktig for å få arrangert et o-løp. Her er Nordnæsdalen ganske ideell siden den har en stor grusbane.

Rune Tonaas bestyrer løpere og tider.



Egill Knudsen inn til siste post. I mål er han akkurat tre sekunder for sein til å ta klasseseier i H80-klassen, som altså er for løpere over 80 år. Det var denne gangen 7 deltakere i denne klassen, noe som viser at o-sporten ikke har aldersgrense.

Her tar vi kun med klasse H80C:

Resultatliste H80C Løypelengde: 2,42 KM Antall poster: 9 Return

Per Haugland var arrangør og fikk registrert løpet uten å delta.



Utsnitt av nybegynnerløypen.



Garderobe ved bagaserommet på bilen.

Her får Gular vist klubbdrakten. I midten her er Hege Fjellbirkeland, Arne Johannesen til høyre.