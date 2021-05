Kondis har i lengre tid holdt på med en omfattende modernisering og forbedring av dagens terminliste. Den nye terminlista ble lansert nå i dag og ligger tilgjengelig her:



terminlista.kondis.no



Alle arrangement som lå inne i den gamle terminlista har i løpet av det siste døgnet blitt overført til den nye. Her finner du alt fra løp, sykkel og ski til triatlon og multisport.



Mobilvennlig terminliste

Den nye terminlista skal være mer moderne og bedre tilpasset mobiltelefon og nettbrett.



Terminlista har dessuten blitt en del av innholdet i Kondis sin medlemsapp hvor du blant annet også kan finne bevis på om du har gyldig betalt medlemskap og har oversikt over medlemsfordeler.



Medlemsappen kan lastes ned til både iPhone og Androidtelefoner (sistnevnte venter på godkjenning fra google).



Brukertilgang for arrangører

For deg som er arrangør og trenger hjelp med brukertilgang til den nye terminlista, så sender du en mail til terminlista@gmail.com



Informerer da om hvilken arrangør og hvilke arrangement du representerer og trenger tilgang til. Brukertilgangen din blir knyttet opp mot din e-post-adresse.





Ny terminliste: Slik ser den nye terminlista til Kondis ut.

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

